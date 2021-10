Ella Dvornik (30) rado sa svojim pratiteljima održava bliskost reagirajući na njihove komentare ili odgovarajući na njihovu znatiželju, pa je tako započela i ovo nedjeljno popodne.

Za život u Istri kaže da je poseban. - Vlada hedonizam, nema puno pretvaranja, svi su nekako opušteni i nikoga nije previše briga za nekakve ideale - objasnila je Ella.

- Kako si tako opuštena, mislim da svi nešto glume na društvenim mrežama? - napisala je pratiteljica Elli.

- Glumimo tu i tamo i u privatnom životu, a nekad smo i opušteni. Meni je draže da me prate kul ljudi kojima je do dobre zezancije nego do sterilne kuće, jer kod mene sterilne kuće neće biti bar od moje ruke. P.S. Tražim čistačicu u Istri, ako ima zainteresiranih, neka se jave - napisala je uz emotikon smješka.

Na pitanje o proširenju obitelji Ella je kratko odgovorila: 'Dosta je bilo ko se rodio, rodio se'

Ella je otkrila što radi kad je uhvati depresivno raspoloženje: 'Puno afirmacija, puno dobrih djela za druge i onda čekam da svemir odradi svoje, dosad nikada nije razočarao'