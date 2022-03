Ella Dvornik mamila je poglede u raskošnoj haljini koja je isticala dekolte i vitke noge

Na 28. dodjeli Večernjakove ruže, prestižne medijske nagrade Večernjeg lista u zagrebačkom HNK pojavila su se brojna poznata lica, a među njima je bila i Ella Dvornik (31) koja je svojom modnom kombinacijom plijenila poglede.

Naime, influencerica je za ovu prigodu odjenula haljinu koja je istaknula njezin dekolte i noge.

Mnogi su zapazili i izrez na haljini koji je sezao sve do pupka, a zahvaljujući tome u prvom planu se našao njezin nikada bujniji dekolte. Prošle je godine Ella na svom YouTube kanalu podijelila video pod nazivom 'Ljudi vrijeme je za grudi'. U videu je otkrila kako je u zbog asimetričnosti povećala svoje grudi za jedan broj.

- Oduvijek sam imala male, a široke grudi. Uvijek sam nosila C košaricu i to mi je odgovaralo. Kada sam rodila Balie, mlijeko mi je došlo preko noći. Kad sam prestala s ispumpavanjem, one su se vratile na staro. No, lijeva dojka mi je bila veća od desne. U lijevoj su mi se stvarale grudice i s vremenom mi je to počelo ići na živce. Razmišljala sam o transferu masti, no to nije najbolja opcija jer se proces treba ponavljati - ispričala je Ella svojedobno.

Poznato je i kako influencerica redovno trenira, a visoki prorez na donjem dijelu haljine otkrio je njezine vitke i istrenirane noge.

Ella se na dodjeli pojavila s pjevačicom Indirom Levak (48), a o druženju su se pohvalile svojim pratiteljima na Instagramu.