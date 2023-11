Ella Dvornik mora platiti 3300 eura zbog objave na 'Fejsu'

Ella Dvornik (32) mora platiti 3318,07 eura, odnosno 25.000 kuna, sa zateznim kamatama, Mihaelu Peniću, koji se ranije zvao Mijo Penić, zbog objave na Facebooku iz 2018. godine.

Prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Zagrebu od danas, 20. studenog, Penić je od Dvornik tražio 50.000 kuna, no pola tog iznosa sud je odbio te dosudio kako će svaka stranka snositi i svoj trošak postupka. Protiv presude se mogu i žaliti.

U obrazloženju stoji kako je tužitelj u tužbi naveo da je 25. studenog 2018. godine Dvornik na svojoj Facebook stranici objavila tekst koji glasi: "Caritasov dom u Brezovici izazvao je mučninu u hrvatskoj javnosti kada se otkrilo da su kuhar Mijo Penić i domar Mario Barlović silovali, ali i na druge načine zlostavljali nekoliko štićenika".

- Citirani navodi su neistiniti jer on nikada nije silovao niti zlostavljao štićenike dječjeg doma te je neosuđivana osoba. Budući da je navedeno bilo objavljeno na Facebooku gdje tuženica ima 350.000 pratitelja to je takva kleveta počinjena na način da je postala pristupačna većem broju osoba pa su mu povodom te objave upućene brojne prijetnje koje je prijavio policiji. Taj je tekst pogledalo 3225 osoba a podijeljen je 201 put te je 399 puta komentiran a zbog čega je pretrpio povredu časti, ugleda i dostojanstva kao i strah zbog prijetećih poruka koje su mu upućene kao posljedica iste objave slijedom čega traži da mu tuženica po osnovi naknade štete isplati iznos od 50.000,00 kn / 6.636,14 eur sa zateznim kamatama od podnošenja tužbe pa do isplate i naknadi parnični trošak - navodi se.

U dokaznom postupku, stoji u obrazloženju, izvršen je uvid u Facebook objave, potvrdu PP Jastrebarsko, rješenje Ministarstva od 4. rujna 2019. godine, kao i spis Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu te su saslušani svjedoci. Na osnovu toga je sud utvrdio kako je tužbeni zahtjev djelomično osnovan.

Sud navodi kako nije sporno da je Dvornik objavila 25. studenog 2018. status na Facebooku i tekst. Kako stoji u obrazloženju, prenijela je i objavila tekst u kojem se spominje tužitelj, a sud je utvrdio kako taj dio teksta predstavlja 'činjeničnu tvrdnju koja je apsolutno podobna narušiti čast i ugled tužitelja i nanijeti mu neimovinsku štetu'.

Sud dalje tvrdi kako 'riječ o konkretnim činjeničnim tvrdnjama koje su bile podložne dokazivanju i bilo ih je moguće provjeriti' te da nije sporno da 'tuženica nije niti pokušala kontaktirati tužitelja niti bilo koga drugoga' već se oslonila na ranije objavljene napise.

Prema iskazu Dvornik u kojem je navela da je provjeravala status članka te da 'nije bilo informacije o tome da je zatražena objava ispravka te informacije niti je zatražena javna isprika' zbog čega je pretpostavila da je objavljeno istinito, sud navodi da se 'ne može reći da je tuženica postupala u dobroj vjeri jer očito nije do kraja istražila istinitost tih tvrdnji'.

U obrazloženju stoji i kako je tužitelj u svojem iskazu osporio točnost objavljenih navoda te poručio da je neosuđivana osoba.

- Valja reći kako naposljetku niti nije odlučno da li je tužitelj osuđivana osoba ili nije obzirom da se to u predmetnom članku to niti ne tvrdi a kako je već rečeno, tuženica nije dokazala istinitost onoga što je za tužitelja navedeno - da je silovao i zlostavljao štićenika Caritasovog doma. U tom smislu nije odlučan niti podatak Ministarstva pravosuđa i uprave kojeg se nije uspjelo pribaviti do zaključenja glavne rasprave - stoji u obrazloženju suda.

Penić je u iskazu naveo i kako je nakon objave Dvornik primao prijetnje smrću te da je njezina objava 'poremetila njegov normalan život i rad' te da je morao uzimati lijekove za smirenje, imao probleme sa spavanjem i odlazio psihijatru.

Za komentar oko nepravomoćne presude smo kontaktirali Dvornik koja je kratko poručila: 'Ne dajem izjave'.