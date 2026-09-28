Obavijesti

Show

Komentari 3
SRETNO ZALJUBLJENA

Ella Dvornik objavila fotku sa svojim misterioznim Meštrom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ella Dvornik objavila fotku sa svojim misterioznim Meštrom
Foto: Instagram/Ella Dvornik
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Već godinu dana Ella na društvenim mrežama spominje tajanstvenog Meštra s kojim je navodno u vezi. A osim ljubavi, Ella je nedavno dobila još jedan razlog za sreću

Admiral

Ella Dvornik već je neko vrijeme sretna u vezi s misterioznim muškarcem kojeg na društvenim mrežama naziva 'Meštrom', a sad je objavila fotografiju na kojoj je otkrila i djelić njegovog izgleda.

Foto: Instagram

- Ja i moj emotional support biceps, napisala je Ella uz fotografiju na kojoj se naslanja na muško rame. Iz objave se vidi i kako su dio dana proveli na zagrebačkom Jarunu uživajući u sunčanom danu. Meštar se u Ellinim objavama pojavljuje već godinu dana, no ona još uvijek nije otkrila njegov pravi identitet. 

Osim zbog ljubavi, Ella ima još jedan veliki razlog za sreću. Njena mama Danijela Dvornik objavila je nedavno kako je Ella dobila sudsko rješenje prema kojem njezine dvije maloljetne kćeri dolaze živjeti s njom u Zagreb. 

'TO JE KONAČNO' Danijela Dvornik: Ella je dobila sudsko rješenje, kćeri dolaze k njoj u Zagreb! Trajalo je previše
Danijela Dvornik: Ella je dobila sudsko rješenje, kćeri dolaze k njoj u Zagreb! Trajalo je previše

- Da ne stavljam službeni dokument, Ella je konačno dobila sudsko rješenje da djeca idu k mami u Zagreb. I sad je to konačno. Djeca su sretna s tom odlukom i mi smo, naravno. Trajalo je sve to i previše, trebalo je živaca, strpljenja i vremena za ovakav ishod - napisala je Danijela na Instagramu.

Sudska odluka došla je nakon višegodišnjeg procesa i Ellinog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea s kojim je dobila dvije kćeri. Nakon rođenja druge kćeri, par se preselio u Istru, a 2023. je Ella potvrdila da se ona i Charles razvode. Djevojčice su, rekla je influencerica jednom prilikom, ostale živjeti s ocem u obiteljskoj kući u Balama, što je bila privremena mjera suda dok je ona živjela kao podstanarka u Zagrebu. 

NEMA ŠTO NE RADE FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu
FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu
IZNENADILE SVE

'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu

Na pozornici 'Supertalenta' tri Filipinke oduševile su žiri snažnim muškima vokalima, a zavodljivo tepanje jedne od članica Fabijanu dodatno je začinilo njihov nastup
'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...
NOVA SEZONA SHOWA

'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...

Mladi akrobati iz Osijeka prvi su Zlatni gumb ove sezone showa, a to su im omogućili voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi
BORILI SU SE S KILAŽOM

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi

Mnoge poznate osobe cijelog života vode borbu s kilogramima. Oni im ponekad narušavaju zdravlje, ali i izgled, pa ne čudi kada tome žele stati na kraj, bilo da se radi o rigoroznim dijetama, lijekovima ili operacijama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026