Ella Dvornik objavila fotku sa svojim misterioznim Meštrom

Ella Dvornik već je neko vrijeme sretna u vezi s misterioznim muškarcem kojeg na društvenim mrežama naziva 'Meštrom', a sad je objavila fotografiju na kojoj je otkrila i djelić njegovog izgleda.

Foto: Instagram

- Ja i moj emotional support biceps, napisala je Ella uz fotografiju na kojoj se naslanja na muško rame. Iz objave se vidi i kako su dio dana proveli na zagrebačkom Jarunu uživajući u sunčanom danu. Meštar se u Ellinim objavama pojavljuje već godinu dana, no ona još uvijek nije otkrila njegov pravi identitet.

Osim zbog ljubavi, Ella ima još jedan veliki razlog za sreću. Njena mama Danijela Dvornik objavila je nedavno kako je Ella dobila sudsko rješenje prema kojem njezine dvije maloljetne kćeri dolaze živjeti s njom u Zagreb.

- Da ne stavljam službeni dokument, Ella je konačno dobila sudsko rješenje da djeca idu k mami u Zagreb. I sad je to konačno. Djeca su sretna s tom odlukom i mi smo, naravno. Trajalo je sve to i previše, trebalo je živaca, strpljenja i vremena za ovakav ishod - napisala je Danijela na Instagramu.

Sudska odluka došla je nakon višegodišnjeg procesa i Ellinog razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea s kojim je dobila dvije kćeri. Nakon rođenja druge kćeri, par se preselio u Istru, a 2023. je Ella potvrdila da se ona i Charles razvode. Djevojčice su, rekla je influencerica jednom prilikom, ostale živjeti s ocem u obiteljskoj kući u Balama, što je bila privremena mjera suda dok je ona živjela kao podstanarka u Zagrebu.