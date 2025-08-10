Ella Dvornik od 'Meštra' dobila najbolji poklon: 'Počele su mi se ruke tresti i plakala sam'

Ella Dvornik na društvenim se mrežama pohvalila najnovijim poklonom, kojeg joj je, iako joj je rođendan tek u prosincu, sada poklonio 'Meštar', točnije tajanstveni muškarac s kojim se Ella već neko vrijeme viđa.

- Pozove jučer mene meštar na kavu doda mi vrećicu i kaže “sretan rođendan”. (Rođendan mi je u 12 mjesecu). Kad sam otvorila kutiju i vidjela da piše Mont…počele su mi se ruke trest i plakala sam ružno , ali sam se morala suzdržavat jer su ljudi bili oko nas. Meštar kaže da je to namjerno napravio jer je znao da neću radit scene javno. Ja jecala u papirnati ubrus. Mislim da nisam nikad bila toliko sretna zbog poklona.Sigurno si sad mislite “bože ove luđakinje plače zbog penkale” . Ovo je posebna penkala, em je točno ona koju sam htjela, em 1304. Od 7000 komada proizvedenih ….i naravno od meštra je. A ujedno je i moj prvi Mont Blanc rollerball. Nazvala sam ju “meštrović” . Ako me vidite u javnosti da pišem s njom molim vas priđite mi i recite mi “wow kakva veličanstvena penkala” da se osjećam posebno - napisala je Ella u opisu fotografija.

Uskoro su počeli pristizati komentari pratitelja, koji mahom hvale 'Meštra' i njegovu gestu.

- Meštar zna znanje, drži da, ne daj ga, to je pravi kavalir, što je danas rijetkost - napisala je jedna pratiteljica.

- Baš lipo od njega, bravo meštre!! Vidi se koliko je ova žena sritna i to je ono najbitnije - stoji u drugom komentaru.

Podsjetimo, već je i ranije Dvornik objavljivala da se druži s nepoznatim muškarcem i nije mu otkrivala identitet, pa je tako prije par mjeseci objavila i fotografiju na kojoj se vidi da poziraju u zagrljaju, no njemu se ne vidi lice. U komentarima su počeli ispitivati influencericu o kome se radi.

- Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati - odgovorila je na jedan komentar Ella.