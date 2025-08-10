Obavijesti

IZNENAĐENJE

Ella Dvornik od 'Meštra' dobila najbolji poklon: 'Počele su mi se ruke tresti i plakala sam'

Ella Dvornik od 'Meštra' dobila najbolji poklon: 'Počele su mi se ruke tresti i plakala sam'
Foto: Instagram

Iako joj je rođendan tek u prosincu, Ella je od tajanstvenog muškarca s kojim se viđa već neko vrijeme dobila, ako je suditi po onome što je napisala, očito idealan rođendanski poklon.

Ella Dvornik na društvenim se mrežama pohvalila najnovijim poklonom, kojeg joj je, iako joj je rođendan tek u prosincu, sada poklonio 'Meštar', točnije tajanstveni muškarac s kojim se Ella već neko vrijeme viđa.

- Pozove jučer mene meštar na kavu doda mi vrećicu i kaže “sretan rođendan”. (Rođendan mi je u 12 mjesecu). Kad sam otvorila kutiju i vidjela da piše Mont…počele su mi se ruke trest i plakala sam ružno , ali sam se morala suzdržavat jer su ljudi bili oko nas. Meštar kaže da je to namjerno napravio jer je znao da neću radit scene javno. Ja jecala u papirnati ubrus. Mislim da nisam nikad bila toliko sretna zbog poklona.Sigurno si sad mislite “bože ove luđakinje plače zbog penkale” . Ovo je posebna penkala, em je točno ona koju sam htjela, em 1304. Od 7000 komada proizvedenih ….i naravno od meštra je. A ujedno je i moj prvi Mont Blanc rollerball. Nazvala sam ju “meštrović” . Ako me vidite u javnosti da pišem s njom molim vas priđite mi i recite mi “wow kakva veličanstvena penkala” da se osjećam posebno - napisala je Ella u opisu fotografija.

Uskoro su počeli pristizati komentari pratitelja, koji mahom hvale 'Meštra' i njegovu gestu.

- Meštar zna znanje, drži da, ne daj ga, to je pravi kavalir, što je danas rijetkost - napisala je jedna pratiteljica.

- Baš lipo od njega, bravo meštre!! Vidi se koliko je ova žena sritna i to je ono najbitnije - stoji u drugom komentaru.

Podsjetimo, već je i ranije Dvornik objavljivala da se druži s nepoznatim muškarcem i nije mu otkrivala identitet, pa je tako prije par mjeseci objavila i fotografiju na kojoj se vidi da poziraju u zagrljaju, no njemu se ne vidi lice. U komentarima su počeli ispitivati influencericu o kome se radi. 

- Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati - odgovorila je na jedan komentar Ella.

