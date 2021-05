Ella Dvornik - Pearce (30) progovorila je o odrastanju s popularnim tatom, razlogu selidbe u Istru, upoznavanju Charlesa i zašto je ona naša najpopularnija influencerica sa preko pola milijuna pratitelja u novom intervjuu za Story.hr.

- Na društvenim mrežama uglavnom pratim ljude koji su u modi, odnosno modnom svijetu jer volim kupovati stvari koje nikada ne obučem. Ovisno u kojom sam fazi života, tako i zapratim profile. Primjerice, sada sam u fazi kupovine i opremanja kuće pa sam zapratila neke profile koji se bave interijerima. Nisam tip osobe koja prati poznate - odgovorila je Ella na pitanje koga odlučuje pratiti, dodaje kako to pratitelji primijete pa i oni zaprate tu osobu ili tvrtku.

- Ljudi se uvijek žale kako je sve savršeno i namješteno, a oni su ti koji su krivi zbog toga jer gledaju i prate takav sadržaj. Oni potiču ljude da im pokazuju takav sadržaj. Ljudi su zapravo veoma dvolični i zaslužuju da im je sve lažno na Instagramu jer to i žele. Umjesto da potiču ljude da se ne srame svoje realnosti i da ih ohrabre, oni tjeraju ljude da se srame te realnosti i samim time dobivaju natrag ono što žele - dodaje da će ljudi prije kliknuti na sadržaj ako mu u naslovu piše nešto negativno o njoj.

Na pitanje kako joj je bilo odrastati s poznatim tatom, pjevačem Dinom Dvornikom, Ella je rekla:

- Ljudi me to pitaju kao da sa sam imala jednog normalno, a drugog ludog tatu. Meni je to bilo normalno.

Najdraža anegdota - kad je došao po mene u školi u pidžami pa mu ej spremačica nazvala ludnicu vrapče jer je mislila da je pobjegao, a škola je bila blizu Vrapča, tada sam imala 9 ili 10 godina - dodaje kako je crni humor naslijedila od njega



Supruga Charlesa upoznala je preko interneta, pa se zbog njega preselila u London. On ju je i potaknuo da postane vlogerica, bila je jedna u prvih 10 najpopularnijih u Engleskoj.

- On je ekstremno inteligentan. Charles moj optimizam ruši svojim realizmom. Dobro čita ljude. On je proračunat, za sve ima strategiju, a ja kažem pa požalim kasnije. Totalno smo različiti - našalila se Ella.

Kada je ostala trudna odlučili su ostati živjeti u Zagrebu.

- U Engleskoj je vrtić 900 kuna dnevno. Odmah sam Charlesu rekla da meni plan nije da sjedim doma s djecom, tko želi - super, ali ja ne želim to za sebe. Znala sam da su vrtići preskupi ako odem u Englesku i da ću morati od 0 do 24 biti s djecom. Onda smo odlučili ostati tu - rekla je Ella.

- Međutim, Charlesu je Zagreb postao naporan. Ne voli ga, ne sviđa mu se mentalitet ljudi u Zagrebu. Ljudi jako diskriminiraju strance koji žive tu i doživjela sam to nekoliko puta kad sam bila s Charlesom na sastancima. Ljudi imaju osjećaj, kad netko dođe izvana, da im soli pamet. Ljudi su se navikli na predvidljivost - rekla je Ella.

Progovorila je i o svojim estetskim operacijama. Sredila je usne, nos i zamrzavanje sala.

- Da, bila sam nesigurna. Potrošila sam mnogo novca na sebe i sada sam si je***a - rekla je Ella s osmijehom