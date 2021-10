Influencerica Ella Dvornik (30) na društvenim se mrežama pohvalila rezultatima vježbanja u teretani. Na svom Instagram storyju objavila je fotografiju svog ravnog i oblikovanog trbuha.

- Mrzim ići u teretanu, ali je brutalan osjećaj probuditi se ujutro i vidjeti rezultate - napisala je Ella uz fotografiju te označila trenericu koja je, kaže, ne pušta doma dok ne odradi sat i pol vježbanja.

Na sljedećem storyju objavila je fotografiju djevojke u donjem rublju, s isklesanim trbuhom. Uz fotku je napisala da se za par godina nada takvom izgledu.

Čini se kako Ellin ideal ljepote nije oduševio njezine pratitelje, te im se ona ubrzo obratila i obranila svoj stav.

- Znala sam da ću dobiti komentare na ovu zadnju žensku koju sam objavila. I svi redom 'fuj, užas, ružno'... Je li vi stvarno mislite da je poanta života izgledati i raditi ono što drugi očekuju od vas? Poanta života je da uživate, da se volite i da pritom ne štetite drugima oko sebe, dok god nikome ne činite loše, a poželjno je i da činite dobro. Zaista se ne trebate opterećivati ni s čim - napisala je.

Dakle, ja sam svjesna da je nekima to ružno, meni je to lijepo. Ne samo iz perspektive fizičkog izgleda nego i sama mentalna snaga i potrebna disciplina kojom se dolazi do toga. Težim tome, težim boljem. I mogu se pomiriti s prosječnim. Prosječna sam cijeli život i to isto volim. Ali ponekad volim testirati sebe i pomaknuti granice. To nije ni fuj ni ružno ni užas. To je nešto što bi svi trebali u životu raditi, ne samo u teretani već i u duši - zaključila je Ella.