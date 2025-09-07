Obavijesti

Show

Komentari 2
Umjesto klišeja, zajedljive dosjetke

Ella Dvornik pokazala poklon svog Meštra i njihove poruke...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Ella Dvornik pokazala poklon svog Meštra i njihove poruke...
9
Foto: Instagram

Ella Dvornik pohvalila se poklonom svog Meštra, majicom s natpisom 'Netalentirana'. Uz fotku je podijelila i njihove poruke

Postoje veze koje se grade na velikim gestama, putovanjima na egzotične destinacije i skupim poklonima. A postoje i one koje se hrane internim forama, zajedljivim dosjetkama i malim stvarima koje izvana možda izgledaju čudno, ali iznutra imaju savršen smisao. U toj drugoj kategoriji, Ella Dvornik i njezin Meštar igraju glavnu ulogu.

ŽIVOT NAKON LJUBAVNOG KRAHA Ella Dvornik: Sedam dana živim s bivšim suprugom i kćerima
Ella Dvornik: Sedam dana živim s bivšim suprugom i kćerima

Njihov humor nije za svakoga. On vidi majicu s natpisom 'Untalented' i odmah pomisli na nju. Neki bi u tome našli uvredu, ona, pak, šalu. I ne samo da prihvati igru, nego je podigne na razinu više. Majicu ponosno pokaže na Instagramu, a njihove poruke, pune zajedljivog humora, podijeli s pratiteljima.

Foto: Instagram

U njima Meštar šalje fotografiju majice i kratko piše: 'Valjda će ti s bit dobra.' Ella mu odmah odgovara: 'Savršena.'
A onda stiže i njegov završni 'šlag na tortu': 'Kad ti već svi govore da nemaš nikakvih talenata moramo ispoštovat.'

Foto: Instagram

Upravo ta lakoća, taj humor koji se prelijeva u svakodnevicu, razlog je zašto je Meštar postao enigma koja intrigira javnost. Ella već mjesecima objavljuje zajedničke trenutke, ali uvijek tako da njegovo lice ostane skriveno. Dovoljno da znamo da postoji, a opet premalo da ga razotkrijemo.

IZDANJA O KOJIMA SVI PRIČAJU FOTO Dame, gdje su vam gaćice nestale? Njihove haljine otkrile su (skoro) sve! Pogledajte ih...
FOTO Dame, gdje su vam gaćice nestale? Njihove haljine otkrile su (skoro) sve! Pogledajte ih...

Nazvala ga je jednostavno, Meštar. I time, htjela ne htjela, dodatno rasplamsala maštu svojih pratitelja. Tko je taj čovjek koji je dovoljno blizak da joj šalje majice s natpisom 'Untalented', a opet dovoljno misteriozan da javnost o njemu zna samo nadimak?

Odgovor je, barem djelomično, pokušao dati Zagreb.info kad je otkrio da se iza Meštra navodno skriva zagrebački reper Marin Hučić, poznat i kao Geralt iz Rivije ili GiR. Anonimni izvor tad je kratko poručio: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

Foto: Instagram

Hučić, koji je karijeru započeo kao zlatar, a zatim uplovio u glazbene vode, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament'. Njegove pjesme na YouTubeu broje i više od milijun pregleda. No taman kad se činilo da je misterij riješen, reper je na svom Instagramu dodatno zakomplicirao priču. Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
JESTE LI ZNALI?

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
Svi ga pamte iz Big Brothera, a danas živi potpuno drugačiji život! Evo gdje je Horvat Čagalj
IZNENADIT ĆE VAS

Svi ga pamte iz Big Brothera, a danas živi potpuno drugačiji život! Evo gdje je Horvat Čagalj

Horvat Čagalj, javnosti poznat iz četvrte sezone showa 'Big Brothera', pravničku je diplomu zamijenio posve drukčijim putem
FOTO Bio je jedan od najvećih: Prije 17 godina napustio nas je kralj funka Dino Dvornik
18 DANA NAKON 44. ROĐENDANA

FOTO Bio je jedan od najvećih: Prije 17 godina napustio nas je kralj funka Dino Dvornik

Splitski glazbenik ostavio je hitove koji se i danas puštaju u klubovima, a njegova je glazba obilježila kraj osamdesetih i rane devedesete, kad je Dino bio najveća zvijezda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025