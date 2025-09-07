Ella Dvornik pokazala poklon svog Meštra i njihove poruke...

Postoje veze koje se grade na velikim gestama, putovanjima na egzotične destinacije i skupim poklonima. A postoje i one koje se hrane internim forama, zajedljivim dosjetkama i malim stvarima koje izvana možda izgledaju čudno, ali iznutra imaju savršen smisao. U toj drugoj kategoriji, Ella Dvornik i njezin Meštar igraju glavnu ulogu.

Njihov humor nije za svakoga. On vidi majicu s natpisom 'Untalented' i odmah pomisli na nju. Neki bi u tome našli uvredu, ona, pak, šalu. I ne samo da prihvati igru, nego je podigne na razinu više. Majicu ponosno pokaže na Instagramu, a njihove poruke, pune zajedljivog humora, podijeli s pratiteljima.

Foto: Instagram

U njima Meštar šalje fotografiju majice i kratko piše: 'Valjda će ti s bit dobra.' Ella mu odmah odgovara: 'Savršena.'

A onda stiže i njegov završni 'šlag na tortu': 'Kad ti već svi govore da nemaš nikakvih talenata moramo ispoštovat.'

Foto: Instagram

Upravo ta lakoća, taj humor koji se prelijeva u svakodnevicu, razlog je zašto je Meštar postao enigma koja intrigira javnost. Ella već mjesecima objavljuje zajedničke trenutke, ali uvijek tako da njegovo lice ostane skriveno. Dovoljno da znamo da postoji, a opet premalo da ga razotkrijemo.

Nazvala ga je jednostavno, Meštar. I time, htjela ne htjela, dodatno rasplamsala maštu svojih pratitelja. Tko je taj čovjek koji je dovoljno blizak da joj šalje majice s natpisom 'Untalented', a opet dovoljno misteriozan da javnost o njemu zna samo nadimak?

Odgovor je, barem djelomično, pokušao dati Zagreb.info kad je otkrio da se iza Meštra navodno skriva zagrebački reper Marin Hučić, poznat i kao Geralt iz Rivije ili GiR. Anonimni izvor tad je kratko poručio: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

Foto: Instagram

Hučić, koji je karijeru započeo kao zlatar, a zatim uplovio u glazbene vode, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament'. Njegove pjesme na YouTubeu broje i više od milijun pregleda. No taman kad se činilo da je misterij riješen, reper je na svom Instagramu dodatno zakomplicirao priču. Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'