ŽIVOT NAKON LJUBAVNOG KRAHA

Ella Dvornik: Sedam dana živim s bivšim suprugom i kćerima

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Ella Dvornik prolazi kroz razvod s Charlesom Pearceom, a kćeri Balie Dee i Lumi Wren trenutačno žive s ocem u Istri. Ella ih viđa svaki drugi tjedan, ali tad se seli i sedam dana provodi pod istim krovom s bivšim

Ella Dvornik ne skriva koliko joj je razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea promijenio život. Iako je navikla na turbulentne situacije, priznala je da joj je nova svakodnevica poprilično neobična. Najviše su joj, priznaje, promjene donijele odluke suda o tome gdje će živjeti njezine djevojčice Balie Dee i Lumi Wren.

- Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad), ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u novom Zagrebu - odgovorila je nedavno jednom od pratitelja na Instagramu.

Foto: Instagram

Jedan od pratitelja pitao ju je kako uopće uspijeva izdržati bez djevojčica.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - napisala je Dvornik.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Razvod još nije gotov, nedavno je otkrila kako je novo ročište zakazano za šest mjeseci.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ella intrigira javnost i ljubavnim životom. Već mjesecima na društvenim mrežama dijeli fotografije s misterioznim muškarcem, uvijek pazeći da njegovo lice ostane skriveno. Nazvala ga je jednostavno, Meštar, i time dodatno rasplamsala znatiželju. Zagreb.info ranije je objavio da je riječ o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, poznatom i kao Geralt iz Rivije te GiR.

Anonimni izvor kratko je poručio: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

Foto: Ella Dvornik/Instagram

Hučić, koji je karijeru započeo kao zlatar, a zatim uplovio u glazbene vode, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament'. Njegove pjesme na YouTubeu broje i više od milijun pregleda. No taman kad se činilo da je misterij riješen, reper je na svom Instagramu dodatno zakomplicirao priču. Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'

