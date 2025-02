Ella Dvornik: Ponovno sam bila na ispiranju crijeva, to je detoks

Influencerica Ella Dvornik nedavno je otkrila kako je bila na tretmanu hidrokolona, poznatom i kao ispiranje crijeva. U videu je objasnila da joj ovo nije prvi put da se odlučila na takav tretman.

- Tko me duže prati zna da sam 2020. već išla na ove tretmane nakon što sam rodila Lumi - rekla je Dvornik na Instagramu, dodajući da je zadovoljna rezultatima.

Foto: Instagram/screenshot

- Imala sam problema s nadutosti, sve mi se to riješilo, ali nisam bila zadnjih pet godina. Ovo danas mi je bio drugi tretman u ovoj sesiji, prije dva tjedna sam bila na prvom. Jednostavno, to je neka vrsta detoksa i preporučujem… I nemojte sad okolo govoriti da se*em jer nemam što - našalila se Dvornik.

Foto: Instagram/screenshot

Ella figuru duguje treniranju i zdravijoj prehrani.

- Mrzim ići u teretanu, al brutalan je osjećaj probuditi se ujutro i vidjet rezultate - priznala je Dvornik ranije na društvenim mrežama.

Osim toga, Ella se ubrzo nakon posljednjeg poroda podvrgnula i tretmanu CoolSculptinga, postupku smrzavanja sala. Iako, kako je prije rekla, nikad nije imala problema sa suvišnim kilogramima, trbuh joj je oduvijek bio kritična zona. Stanje se pogoršalo nakon dvije trudnoće. Za smrzavanje sala odlučila se nakon što je vidjela koliko je zapravo učinkovit na njezinoj majci Danijeli.