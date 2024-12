Ella Dvornik otkrila s kojim se problemom godinama bori: 'Uvijek mi je bilo neugodno...'

Ella Dvornik se na Instagramu osvrnula na problem s kojim već dugo ne može izaći na kraj, a to je da ne može zapamtiti imena ljudima.

- Uvijek sam imala problem s ovim i uvijek sam pokušavala svašta da si pomognem da zapamtim - najteže je bilo kad je bilo više ljudi odjednom i kad imaju dosta tradicionalna imena. Pogotovo jer zbog posla na redovnoj bazi upoznajem hrpetinu ljudi - rekla je influencerica.

Foto: Instagram

Objasnila je što joj pomogne u tim situacijama.

- Od svega jedino sto mi je pomoglo je da budem iskrena - priznala je pa dodala:

- Kad se osoba predstavi i kaže ime, ja ime ponovim na glas nekoliko puta odmah ispred njih. Malo svi budu zatečeni onda im objasnim da to radim jer imam problem sa pamćenjem imena i da mi to nekad pomogne da bolje zapamtim, ljudi uglavnom to super prihvate jer shvate da ti je ipak stalo da zapamtiš i pokažeš poštovanje, ali dovoljno si samosvjestan da prihvatiš tu naizgled nepristojnu manu i nesigurnost - pa u 99% slučaja kad me sretnu za pola sata negdje i žele započeti razgovor uvijek u šali ponove svoje ime "Hej! Ivana od prije pola sata". Meni je to super simpatičan način za razbijanje leda i ima i neku humorističnu samokritičnu notu.