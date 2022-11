Ella Dvornik požalila se na javni toalet: Evo što ju je iznerviralo

Ella Dvornik (31) objavila je fotografiju iz jednog javnog toaleta te priznala kako je nerviraju čučavci koji su postavljeni umjesto običnih zahodskih školjki.

- Hejtam - napisala je uz objavu na kojoj pozira uz čučavac.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Ella trenutačno sa suprugom Charlesom Pearceom te kćerima boravi u Gardalandu. Nedavno je ispričala da su Lumi i Balie u 'luđačkoj fazi' te da se teško nosi s time.

- Lumi mi stalno radi spačke… Zabavno nam je doma. No, nije lako biti mlada majka. Gledam ljude koji imaju puno djece i nisu svi za to. Dvoje je moj maksimum. Jajnici su mi rekli 'ne'. To je bilo to - rekla je za Story. Tada se osvrnula i na zdravstveno stanje majke Danijele Dvornik (55) koja je nedavno slomila ruku berući masline na otoku Braču.

- Imala je operaciju. Stavili su joj neke pločice, te je imala fizikalne terapije. Sada se napokon vratila normalnom životu. Nisam je posjetila jer je stalno u tim terapijama, ali doći će vidjeti cure čim bude mogla - ispričala je.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

