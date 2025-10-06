Ella Dvornik prikazala bizarnu situaciju koju prolazi s bivšim: 'Ovo sustav omogućava...'

Ella Dvornik ponovno je pogodila u živac na društvenim mrežama, i to vlastitim skečom o razvodu.

- Niste skupa, ali rekli su vam da svejedno morate živjeti skupa - kaže 'jedna Ella'. Druga joj, mrtva-hladna, odgovara: 'Da, svaki drugi tjedan.' Na pitanje 'pa kak’ ne poludiš?', odbrusi: 'Ma šta bi poludila, vidiš da sam O.K'. U posljednjoj sceni, međutim, sjedi nasuprot praznoj stolici, i tu svima postaje jasno da baš i nije dobro zbog cijele situacije.

Ispod videa je odmah pojasnila da skeč nije kritika bivšeg supruga Charlesa Pearcea, nego hrvatskog sustava.

- I da se razumijemo, ovo je diss na sustav, a ne na mog bivšeg. Ovo sustav omogućava, a ne ljudi. Ni njemu, ni meni ovo nije drago - napisala je Ella.

Komentari podrške odmah su se počeli nizati: 'Samo majka koja to prolazi zna i razumije koja je to bol', 'Ovo je teško za svaku majku', 'Čari hrvatskog sudstva'… Ella i Charles roditelji su dviju djevojčica nad kojima dijele skrbništvo.

- Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad), ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u novom Zagrebu - odgovorila je Dvornik nedavno jednom od pratitelja na Instagramu.

Jedan od pratitelja pitao ju je kako uopće uspijeva izdržati bez djevojčica.

- Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - napisala je Ella.

Ella intrigira javnost i ljubavnim životom. Već mjesecima na društvenim mrežama dijeli fotografije s misterioznim muškarcem, uvijek pazeći da njegovo lice ostane skriveno. Nazvala ga je jednostavno, Meštar, i time dodatno rasplamsala znatiželju. Zagreb.info ranije je objavio da je riječ o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, poznatom i kao Geralt iz Rivije te GiR.

Anonimni izvor kratko je poručio: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

Hučić, koji je karijeru započeo kao zlatar, a zatim uplovio u glazbene vode, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament'. Njegove pjesme na YouTubeu broje i više od milijun pregleda. No taman kad se činilo da je misterij riješen, reper je na svom Instagramu dodatno zakomplicirao priču. Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'