Ella Dvornik prisjetila se teških vremena u svom životu: 'Nisam imala od čega platiti stanarinu'

Ella Dvornik (34), jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, dala je intervju za Net.hr gdje se prisjetila i ne tako lijepih stvari iz svog života. Iako je prošla 'sito i rešeto', kaže da ne bi apsolutno ništa mijenjala.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Sve loše i dobro me oblikovalo u osobu koja sam danas. Prošla sam dane kad sam jela samo tjesteninu bez ičega i nisam mogla platiti stanarinu, ali i dane kada nisam znala što ću s novcem. Ni jedno ni drugo me nije veselilo. Danas imam totalno drugačiji pristup životu. Napravila sam si savršen balans i posvetila se sebi, napokon. Došla sam do savršene razine samosvjesnosti i naučila puno o sebi i sada znam što je moja istinska sreća. Ne povodom se za trendovima, ne zanimaju me 'nedostižne stvari', to sve može nestati u sekundi - rekla je pa dodala da je najbitnije tko si ti kada dođeš doma u svoja četiri zida.

Iako je u tijeku brakorazvodna parnica od Charlesa Pearcea, Ella Dvornik ne odustaje od ljubavi. No, priznaje da novi muškarac mora zadovoljiti brojne kriterije, a neke je navela.

Foto: screenshoot/Instagram

- Imam dugu listu, ali najbitnije mi je samopouzdanje, čvrsta muška uloga, fizički kontakt, otvorena komunikacija, podrška - oslonac, povjerenje i sigurnost - kazala je. Rekla je i kako identitet idućeg partnera sigurno neće otkrivati u javnosti.

- Ne jer me sram ili nešto. Uzimam u obzir i da netko ne želi biti javno dostupan, zbog svog posla, privatnosti ili mentalnog zdravlja. Sve sam partnere do sad predstavila javnosti i mogu Vam reći da nije dobro utjecalo na njih, netko tko nije upoznat s tim svijetom doslovno mentalno oboli pod pritiskom komentara i svega. Nema potrebe - zaključila je.