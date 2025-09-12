Obavijesti

JESENSKO ČIŠĆENJE

Ella Dvornik uhvatila se pospremanja, pokazala što se sve nalazi u njenom ormaru

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ella Dvornik uhvatila se pospremanja, pokazala što se sve nalazi u njenom ormaru
Foto: Instagram

U objavama na Instagramu naša poznata influencerica pokazala je koliko odjeće posjeduje, a otkrila je kako je uspjela sve to pospremiti u ormare

Influencerica i poduzetnica Ella Dvornik zadala je sebi novi izazov, pa je tako svu odjeću iz ormara izvadila na krevet i odlučila je presložiti. No vidjevši veliku hrpu robe vrlo brzo je požalila što se uhvatila jesenskog čišćenja, a kako bi se motivirala, sve je to objavila na svom Instagram profilu. 

Foto: Instagram/Schreenshoot

Uskoro je objavila i kako je sve završila, ali je priznala kako joj je pri tome pomogla jedna glačaona koja je uzela dio odjeće na peglanje. Uz to je snimila i video u kojem otkriva što se nalazi u njenim ormarima, te kako ima 'crni dark' ormar s pretežno crnom odjećom i 'kad si sretan lupi dlanom ti o dlan' ormar s odjećom veselih boja.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Podsjetimo, nakon duže pauze, influencerica i poduzetnica Ella Dvornik vratila se na 'YouTube' i odmah privukla pažnju obožavatelja neobičnim izazovom. U svom videu odlučila je provjeriti može li preživjeti sedam dana s budžetom od samo 30 eura. Usto, Ella je pokazala i koliko je obroka uspjela napraviti od kupljenih namirnica, uključujući piletinu s rižom, rajčicom i graškom.

- Kompletno sam u survival modu, nema buseva, nema tramvaja, nema taksija - rekla je na početku, prije nego što je s ruksakom krenula u nabavku, dodavši da ne želi dodatno trošiti na plastične vrećice, koje uz to i zagađuju okoliš.

