Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik

Jedan od najpoznatijih voditelja Dnevnika Nove TV Saša Kopljar podijelio je na Instagramu fotografiju iz studija i pokazao što se 'krije' ispod stola dok traje emisija.

Foto: Instagram

Naime, na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čine kratke traperice i tenisice - ono što gledatelji na malim ekranima ne vide.

- Moj styling prije nego me je Ivan Friščić uzeo u svoje ruke - napisao je uz objavu na Instagram storyju te tako spomenuo dizajnera koji mu pomaže oko odjeće. Spomenuo je i kolegicu Rominu Knežić, koja se vidi u kadru.

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Inače, Kopljar je na Novoj TV više od 20 godina, još od formiranja tamošnjeg informativnog programa. Tu je ulogu zadržao sve do danas. Početkom 2004. godine prešao je na Novu TV s HRT-a, a prvo je vodio emisiju 24 sata. Dnevnik Nove TV vodi od 2005. godine te je time jedno od najdugovječnijih lica s TV-a u Hrvatskoj.