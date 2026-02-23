Na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čini ono što gledatelji na malim ekranima ne vide. Zahvalio je dizajneru koji mu pomaže oko odjeće
Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik
Jedan od najpoznatijih voditelja Dnevnika Nove TV Saša Kopljar podijelio je na Instagramu fotografiju iz studija i pokazao što se 'krije' ispod stola dok traje emisija.
Naime, na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čine kratke traperice i tenisice - ono što gledatelji na malim ekranima ne vide.
- Moj styling prije nego me je Ivan Friščić uzeo u svoje ruke - napisao je uz objavu na Instagram storyju te tako spomenuo dizajnera koji mu pomaže oko odjeće. Spomenuo je i kolegicu Rominu Knežić, koja se vidi u kadru.
Inače, Kopljar je na Novoj TV više od 20 godina, još od formiranja tamošnjeg informativnog programa. Tu je ulogu zadržao sve do danas. Početkom 2004. godine prešao je na Novu TV s HRT-a, a prvo je vodio emisiju 24 sata. Dnevnik Nove TV vodi od 2005. godine te je time jedno od najdugovječnijih lica s TV-a u Hrvatskoj.
