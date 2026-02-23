Obavijesti

Show

Komentari 0
NASMIJAO SVE

Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik
1
Foto: Nova TV

Na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čini ono što gledatelji na malim ekranima ne vide. Zahvalio je dizajneru koji mu pomaže oko odjeće

Admiral

Jedan od najpoznatijih voditelja Dnevnika Nove TV Saša Kopljar podijelio je na Instagramu fotografiju iz studija i pokazao što se 'krije' ispod stola dok traje emisija.

Foto: Instagram

Naime, na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čine kratke traperice i tenisice - ono što gledatelji na malim ekranima ne vide.

ROMANTIČAN ODMOR Saša Kopljar iznenadio novom objavom s putovanja: Supruga Renata ukrala je svu pažnju
Saša Kopljar iznenadio novom objavom s putovanja: Supruga Renata ukrala je svu pažnju

- Moj styling prije nego me je Ivan Friščić uzeo u svoje ruke - napisao je uz objavu na Instagram storyju te tako spomenuo dizajnera koji mu pomaže oko odjeće. Spomenuo je i kolegicu Rominu Knežić, koja se vidi u kadru.

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Inače, Kopljar je na Novoj TV više od 20 godina, još od formiranja tamošnjeg informativnog programa. Tu je ulogu zadržao sve do danas. Početkom 2004. godine prešao je na Novu TV s HRT-a, a prvo je vodio emisiju 24 sata. Dnevnik Nove TV vodi od 2005. godine te je time jedno od najdugovječnijih lica s TV-a u Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla
U NOVIM 'VODAMA'

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla

Snimka na kojoj Laura intervjuira mlade sportaše objavljena je na TikToku i brzo je postala viralna. Neki su joj pisali kako je dečke trebala pitati za njihov datum rođenja
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Tko je Charlotte Van Looy koja s Rubenom čeka dijete?
BELGIJSKA SPISATELJICA

FOTO Tko je Charlotte Van Looy koja s Rubenom čeka dijete?

Charlotte Van Looy (32) objavila je u nedjelju prijepodne na društvenim mrežama da čeka dijete s belgijskim sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026