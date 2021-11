Ella Dvornik (30) podijelila je sa svojim pratiteljima transformaciju na kojoj je teško radila, a objasnila je i koje su joj se sve pozitivne promjene dogodile putem.

- Nisam vas htjela zamarati na feedu s ovim, pa ste sve uglavnom pratili preko storija, al evo htjela sam se osvrnuti pa par stvari. Mislim da je lakše ovdje da ne pišem svakome posebno. Mnogo vas šalje podršku i lijepe riječi, i hvala vam na tome jer se zaista trudim i slušam upute i uporna sam, al mnogi mi isto tako pišu da pretjerujem itd. - započela je poduži post Ella.

Naša najpoznatija blogerica svoje je obožavatelje provela kroz proces treninga te kako se želi osjećati i izgledati.

- Pa evo da vam objasnim što se tu dešava. Ja istovremeno gubim kile i gradim mišić. Nije mi cilj bit' 42 kile s krevetom, prošla su me vremena kad sam mislila da je mršavo super, međutim da bi izgradila tijelo kakvo želim, moram smanjivati i postotak masti u tijelu. To se radi istovremeno. Ja sam daleko od cilja, a cilj nije da budem štapić , cilj je da budem jača. Puno jača nego što vidite na desnoj slici. Ali desna slika je tek početak. Da, izgubila sam guzicu, ali izgubila sam guzicu koju nisam htjela, a tek sad ću napravit guzicu kakvu želim jer će bit mišić a ne mast. To je takav proces. Po putu moraš izgubit da bi dobio. I iako sam manja sa kilama, ako nastavim ovako raditi, kile će krenut gore, ali one dobre kile, kile koje i želim. Tako da vjerovali ili ne, sad moram jesti više nego što sam ikad prije jela i vjerujte mi to mi je teže od odlaska na trening. Ali evo dok sam još u procesu , a vjerujte mi bit će ovo dug proces, želim vam reći da se nisam nikad budila sretnija - objasnila je.

Kako kaže, iz cijelog procesa naučila je puno toga o sebi, te otkrila što joj je najveći kompliment.

Iako je ovo samo vanjština i površno, ono što me ujutro motivira je činjenica da nisam još odustala, a rezultate vidim. A inače sam osoba koja započne i ne završi, tako da je ovo više neka moja potvrda sebi da mogu pomaknuti svoju granicu. Ovo putovanje je u biti jedna jako bitna lekcija za mene i trebalo mi je ovo. Znam da nekima nije ovo lijepo i neće im bit lijepo ni ono sto ću tek postati, ali čovjek jednostavno dođe u godine kad mu vise nije bitno sto masa očekuje niti koji su standardi većine i posveti se sebi i viziji sebe. I to ja sada radim i hvala vam svima koji ste na ovom putovanju sa mnom i na podršci koju mi šaljete u inbox, a pogotovo hvala onima koji su isto krenuli radit na sebi zbog toga, jer nema većeg komplimenta nego kad inspiriraš druge da i sami naprave nešto za sebe. Ljubim vas sve i naravno stavim update.

Ella se uz treniranje podvrgnula tretmanu CoolSculptinga - tretmana zamrzavanja sala.