Influencerica Ella Dvornik (30) na društvenim mrežama je ispričala kako mnogi njezini pratitelji na svakoj fotografiji traže trudnički trbuh. Odlučno je objasnila kako joj rađanje trećeg djeteta ne dolazi u obzir.

- Obožavam što na svakoj fotki deset posto vas traži moj trudnički trbuh. Jesam li vam rekla da sam na svim kontracepcijama ovoga svijeta? - napisala je na svom Instagram storyju uz kolaž fotografija na kojima drži čašu s vinom.

- Koliko god vi mantrali treće dijete od mene dobiti nećete, jedino ako posvojim.Tako da prestanite tražiti fetuse po mojim profilima. Sada je moje vrijeme! - zaključila je.

Ella je u srpnju otkrila da će njezin suprug Charles (45) uskoro ići na vazektomiju.

- On je to odlučio jer je ilegalno u Hrvatskoj ženi ispod 35 godina podvezati jajnike, a ja ne smijem koristiti hormonalne pilule - napisala je te dodala da je Charlesu to pet minuta, a njoj agonija s nuspojavama.