FOTO Sjećate li se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sad izgleda

Dajana, po struci odgojiteljica predškolske djece, godinama se borila s viškom kilograma. Prijava u emisiju bila je, kako je više puta isticala, čin hrabrosti i odluka da „uzme život u svoje ruke“. Dodatni alarm bio je sistematski pregled na kojem joj je otkriven povišeni krvni tlak, što ju je suočilo s ozbiljnošću situacije. | Foto: RTL