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FOTO Sjećate li se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sad izgleda

Dajana Milevoj (28) iz Labina u sedmoj sezoni RTL-ova showa 'Život na vagi' izgubila je više od 60 kilograma. Danas živi aktivno, putuje Europom i osvaja planinske vrhove
FOTO Sjećate li se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sad izgleda
Dajana, po struci odgojiteljica predškolske djece, godinama se borila s viškom kilograma. Prijava u emisiju bila je, kako je više puta isticala, čin hrabrosti i odluka da „uzme život u svoje ruke“. Dodatni alarm bio je sistematski pregled na kojem joj je otkriven povišeni krvni tlak, što ju je suočilo s ozbiljnošću situacije. | Foto: RTL
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Dajana, po struci odgojiteljica predškolske djece, godinama se borila s viškom kilograma. Prijava u emisiju bila je, kako je više puta isticala, čin hrabrosti i odluka da „uzme život u svoje ruke“. Dodatni alarm bio je sistematski pregled na kojem joj je otkriven povišeni krvni tlak, što ju je suočilo s ozbiljnošću situacije. | Foto: RTL
Komentari 8

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