Ella Dvornik u školskoj uniformi pokazala haltere za Valentinovo

Podsjetimo, Ella je početkom veljače otkrila je da zbog privremene sudske odluke o skrbništvu nad kćerima mora živjeti sa svojim bivšim suprugom Charlesom Pearceom u njihovoj kući u Istri tjedan dana svaka dva tjedna, što je opisala kao "apsolutni pakao na zemlji". | Foto: Instagram/Ella Dvornik