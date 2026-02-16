Obavijesti

Galerija

Komentari 2
PROVOKATIVNI LOOK

Ella Dvornik u školskoj uniformi pokazala haltere za Valentinovo

Ella je za Valentinovo odlučila spakirati kofere i pobjeći na Maltu, odakle se javila serijom fotografija koje su izazvale lavinu reakcija. Kratkim i jasnim opisom "Valentinovski outfit", dala je do znanja da slavi ljubav na svoj, jedinstven način.
Ella Dvornik u školskoj uniformi pokazala haltere za Valentinovo
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, ponovno je uspjela iznenaditi i zaintrigirati svoju brojnu publiku na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/Ella Dvornik
1/53
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, ponovno je uspjela iznenaditi i zaintrigirati svoju brojnu publiku na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/Ella Dvornik
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026