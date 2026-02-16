Ella Dvornik u školskoj uniformi pokazala haltere za Valentinovo

Ella je za Valentinovo odlučila spakirati kofere i pobjeći na Maltu, odakle se javila serijom fotografija koje su izazvale lavinu reakcija. Kratkim i jasnim opisom "Valentinovski outfit", dala je do znanja da slavi ljubav na svoj, jedinstven način.
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, ponovno je uspjela iznenaditi i zaintrigirati svoju brojnu publiku na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, ponovno je uspjela iznenaditi i zaintrigirati svoju brojnu publiku na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram/Ella Dvornik
Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, ponovno je uspjela iznenaditi i zaintrigirati svoju brojnu publiku na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Influencerica je Valentinovo odlučila provesti na Malti, a za taj je dan odabrala poseban, kako je napisala 'Valentinovski outfit'.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Na fotografijama snimljenim na šarmantnim ulicama Vallette, glavnog grada Malte, Ella pozira u odvažnoj modnoj kombinaciji koja podsjeća na modernu i buntovnu interpretaciju školske uniforme.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Odjevena u crnu plisiranu minicu, bijelu košulju i upečatljivu crvenu kravatu, svoj je izgled zaokružila predimenzioniranim crnim sakoom, crnim čarapama i sportskim tenisicama.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Cjelokupni dojam upotpunila je zaigranom frizurom s dvije punđice, a na jednoj je fotki otkrila kako ispod kratke suknje nosi crne haltere.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Pokazujući njih naglasila je i veliku tetovažu koji već godinama ima na bedru, a koja je sad dodatno došla do izražaja.
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Podsjetimo, Ella je početkom veljače otkrila je da zbog privremene sudske odluke o skrbništvu nad kćerima mora živjeti sa svojim bivšim suprugom Charlesom Pearceom u njihovoj kući u Istri tjedan dana svaka dva tjedna, što je opisala kao "apsolutni pakao na zemlji".
| Foto: Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ella Dvornik/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto Instagram/Ella Dvornik
Foto screenshot/Youtube
Foto Sasa Miljevic/PIXSELL
Foto screenshoot/Instagram
Foto Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram screenshot