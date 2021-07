Ella Dvornik (30) na svome Instagram profilu podijelila je kako razmišlja o zahvatu na grudima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvo je objavila jednostavan upit putem Instagram priče:

- Da li je itko radio transfer masti u grudi u Hrvatskoj i ako jeste, gdje i kakva su vam iskustva? - napisala je.

Čini se kako je Ella nakon te objave dobila mnoštvo upita o operaciji, zašto ju radi i što je ona uopće pa je u idućoj priči odgovorila na upite.

- Meni su grudi različitih veličina, širina i sve i svašta pa razmišljam da ih izjednačim. Bile su ok ali dvoje djece..iako nisam dojila, trudnoća je učinila svoje. Nije me sram, želim to zbog sebe. Ne nosim dekolte ali želim čuti iskustva - napisala je.

Naime, Ella nije zadovoljna izgledom svojih grudi nakon što je prošla dvije trudnoće.

Ella i njezin suprug Charles (45) u braku su od 2019. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Obitelj se nedavno preselila u Istru, nakon što je nekoliko godina živjela u Zagrebu.