Influencerica Ella Dvornik (30) svoj TikTok iskoristila je kako bi se obrušila se na crkvu kao instituciju, a objasnila je kako je prabaka svima zabranila da idu u crkvu. U međuvremenu je influencerica taj video označila kao privatan, tako da se više ne može pogledati na njezinoj TikTok stranici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na taj video, koji je ubrzo privukao pažnju javnosti, Elli je putem Facebooka odgovorio zagrebački svećenik Stjepan Ivan Horvat (38). Horvat je misionar Krvi Isusove, a putem svoje stranice često skreće pažnju na relevantne teme, kao i na probleme mladih.

- Draga Ella, pročitao sam tvoja negativna iskustva s Crkvom i iskreno mi je žao zbog toga. Razumijem da netko tko je to doživio ima stav prema Crkvi poput tvoga. Iskreno ga poštujem i razumijem - započeo je svećenik.

- Ono što me je razveselilo u tvojoj objavi su tvoje riječi da nas Bog jednako voli i u Crkvi i kod kuće i Bog u kojega vjerujem je takav, Bog koji ne može ne voljeti jer je sam Ljubav. No opet, taj isti Bog nam je darovao Crkvu, sv. misu, sv. ispovijed... i druge sakramente i šteta je uskratiti si taj dar iz njegove ruke. A mi svećenici, na žalost, samo smo ljudi sa svojim slabostima i to ti je tako oduvijek - rekao je Horvat.

- Ne znam hoće li ti što značiti, ali uzet ću si za pravo kao svećenik ispričati ti se jer ste ti i tvoja obitelj vjerojatno naišli na svećenike koji nisu imali razumijevanja za vas, no nemoj ih osuditi jer i ti svećenici samo su ljudi sa svojim slabostima kao i ti i ja. Naišao sam jednom na misao zašto je Bog za svećenike izabrao ljude sa slabostima i grijesima, zato što nema drugih i to je tako - napisao je misionar.

- Inače, u mladosti sam volio slušati pjesme tvog tate. Ako ikad budeš mislila da nešto mogu učiniti tebe, kao čovjek, kao svećenik uvijek mi se možeš javiti - ponudio joj je svećenik Horvat.

Mnogi su se u komentarima složili s njim i potaknuli Ellu da oprosti drugima njihove pogreške, a neki su pohvalili svećenika Horvata što je uvijek otvoren i spreman pomoći.

- Ovo je predivna poruka za svakoga i mi bismo trebali biti jedni drugima putokaz za nebo, a ne kamen spoticanja, što je često nažalost slučaj. Pozdrav i blagoslov Vama, Elli i svima koji su našli osudu umjesto ljubavi i milosrđa - napisala je jedna pratiteljica.

- Objava ovog teksta ganula me do suza. Sve sam razumjela što je Ela prolazila i žao mi je zbog nerazumIjevanja od strane svećenika. Najlakše je suditi, a tko smo mi da sudimo i odbacujemo onoga tko pokazuje želju i volju pa barem kao gorušIčino zrno. Božji blagoslov Eli i njenoj obitelji od srca želim - napisao je netko drugi.