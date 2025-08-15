Ella je reagirala na glasine o novom navodnom partneru...

Pozz od Meštra i mene - kod vas su vijesti vruće, a kod mene pileća krilca. Šta ima kod vas? Šta ćete vi sa svojim Meštrićima radit ovaj vikend?, jednom je rečenicom Ella Dvornik uspjela u četvrtak začiniti glasine koje danima kruže internetom.

Zagreb.info objavio je da je njezin misteriozni 'Meštar' zapravo zagrebački reper Marin Hučić, poznat i kao Geralt iz Rivije te GiR. Anonimni izvor kratko je poručio: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

U međuvremenu su se na Ellinom Instagramu nizali kadrovi iz Londona - kava, ulice, malo šopinga, ali pratitelji su najviše gledali u njezinu ruku. Na prstu je zasjao prsten, a rasprave su se rasplamsale.

Foto: Instagram

Hučić, koji je karijeru počeo kao zlatar, a u glazbu uplovio sredinom 2010-ih, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament', s pjesmama koje su na YouTubeu skupile više od milijun pregleda. No, taman kad se činilo da je misterij riješen, Hučić je na svom Instagramu povukao potez koji je sve zakomplicirao. Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'

Foto: Instagram/screenshot

Je li time htio reći da romanse nema ili je samo bacio 'kost' znatiželjnicima, ostalo je visjeti u zraku. Ella je već ranije pokazivala zajedničke trenutke s njim, ali uvijek tako da mu lice ostane skriveno. Naravno, znatiželjni komentari nisu izostali. 'Tko je on?', pitali su pratitelji. Ella je tad kratko i jasno odgovorila: 'Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom, nitko ne garantira da će ostati.'

Foto: Instagram