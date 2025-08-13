Obavijesti

Show

Komentari 4
UŽIVAJU U LONDONU

FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'
7
Foto: Instagram

Influencerica posljednjih dana objavljuje fotke i videe iz Londona, ali pratitelje je posebno zaintrigirao prsten na njezinoj ruci

Ulice, gurmanski zalogaji, kava u šarmantnim kafićima, malo šopinga... Na Instagramu Elle Dvornik posljednjih se dana redaju kadrovi iz Londona, ali jedan detalj zasjenio je sve ostalo. Među šalicama kave i pozadinom britanske prijestolnice bljesnuo je prsten na njezinoj ruci.

IZNENAĐENJE Ella Dvornik od 'Meštra' dobila najbolji poklon: 'Počele su mi se ruke tresti i plakala sam'
Ella Dvornik od 'Meštra' dobila najbolji poklon: 'Počele su mi se ruke tresti i plakala sam'

A tamo gdje je prsten, tu su i priče… i sumnje o misterioznom 'Meštru' koji već mjesecima golica maštu njezinih pratitelja.

Foto: Instagram

Ella je već ranije pokazivala zajedničke trenutke s njim, ali uvijek tako da mu lice ostane skriveno. Naravno, znatiželjni komentari nisu izostali. 'Tko je on?', pitali su pratitelji. Ella je tad kratko i jasno odgovorila: 'Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom, nitko ne garantira da će ostati.'

POKAZALE FIGURU FOTO Zvijezde na rubu bazena: Toplesi, tangice i pravo guštanje
FOTO Zvijezde na rubu bazena: Toplesi, tangice i pravo guštanje

Ali, misterij je, čini se, sad riješen. Kako piše Zagreb.info, 'Meštar' je zapravo zagrebački reper Geralt iz Rivije, pravim imenom Marin Hučić, poznat i pod skraćenicom GiR. Anonimni izvor potvrdio je za portal: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

Foto: Instagram

Marin je karijeru započeo kao zlatar, a u glazbene vode uplovio sredinom 2010-ih. Kao Geralt iz Rivije objavio je dva mini-albuma, 'Zagreb je Atlanta' (2015) i 'Ravno iz Rivije' (2016). Pod imenom GiR izdao je 'GOAT' (2020) i 'Testament' (2023), a njegove pjesme na YouTubeu skupile su više od milijun pregleda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...
OD PRIŠTIĆA DO MIŠIĆA

Seksi frajer s terena zaručio se za lijepu Georginu: Ovako se mijenjao Cristiano Ronaldo...

U školi su ga zadirkivali, bio je poznat po prištićima i krivim zubima, a onda je postao nogometna legenda. Njegovi mišići bili su slaba točka za brojne žene, a on se sada zaručio za seksi Georginu Rodriguez...
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Uskoro se na male ekrane vraća 'Život na vagi' te će gledatelji ubrzo moći upoznati kandidate devete sezone. Do tada, prisjetili smo se rekordera i najvećih transformacija
Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...
BILA JE ISTINSKA DIVA

Gabi Novak prije smrti ponovno je otpjevala 'Nadu': Na izmaku snaga izvela ju je baš čudesno...

Bila je genetski posebna osoba, nitko ne može reći niti jednu lošu riječ protiv Gabi Novak, rekao nam je Želimir Babogredac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025