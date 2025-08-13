FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Ulice, gurmanski zalogaji, kava u šarmantnim kafićima, malo šopinga... Na Instagramu Elle Dvornik posljednjih se dana redaju kadrovi iz Londona, ali jedan detalj zasjenio je sve ostalo. Među šalicama kave i pozadinom britanske prijestolnice bljesnuo je prsten na njezinoj ruci.

A tamo gdje je prsten, tu su i priče… i sumnje o misterioznom 'Meštru' koji već mjesecima golica maštu njezinih pratitelja.

Foto: Instagram

Ella je već ranije pokazivala zajedničke trenutke s njim, ali uvijek tako da mu lice ostane skriveno. Naravno, znatiželjni komentari nisu izostali. 'Tko je on?', pitali su pratitelji. Ella je tad kratko i jasno odgovorila: 'Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom, nitko ne garantira da će ostati.'

Ali, misterij je, čini se, sad riješen. Kako piše Zagreb.info, 'Meštar' je zapravo zagrebački reper Geralt iz Rivije, pravim imenom Marin Hučić, poznat i pod skraćenicom GiR. Anonimni izvor potvrdio je za portal: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

Foto: Instagram

Marin je karijeru započeo kao zlatar, a u glazbene vode uplovio sredinom 2010-ih. Kao Geralt iz Rivije objavio je dva mini-albuma, 'Zagreb je Atlanta' (2015) i 'Ravno iz Rivije' (2016). Pod imenom GiR izdao je 'GOAT' (2020) i 'Testament' (2023), a njegove pjesme na YouTubeu skupile su više od milijun pregleda.