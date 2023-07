Ella objavila fotku u gaćicama, Danijela o manipulatorima, a Charles s djecom u Engleskoj...

Obitelj Dvornik i ovo je ljeto aktivna na društvenim mrežama. Danijela Dvornik nedavno je objavila video u kojem je progovorila o odnosu između žena i muškaraca, Ella je objavila fotografiju u gaćicama i pokazala odličnu figuru, a Charles uživa s djecom u Engleskoj.

Dvornik je video snimala na putu za teretanu, a nakon što je pozdravila svoje pratitelje, pričala o vremenu i boli u leđima, osvrnula se na muškarce koji maltretiraju žene.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pala mi je na pamet jedna tema jer imam prijatelje i obitelj u okolini u takvim situacijama...Frajeri koji su manipulativni, to su ljudi koji cijeli dan razmišljaju kako da ženi ogorčaju život, i to ne mogu shvatiti - započela je Danijela.

- Frajer ostavi ženu i nađe si drugu, sve je to okej, svatko ima pravo raditi što želi i ako nešto ne funkcionira, ne treba biti rob lošeg braka ili veze...uvijek postoji manji postotak žena koje nađu drugog i ostave muža, u većini slučajeva je obrnuto. Pretpostavljam i da žene koje odlaze iz brakova žele biti slobodne i same, a muževi se uvijek moraju osloniti na neku drugu ženu, i tek kad uspostave sigurnu vezu s drugom, onda ostave prvu, ali takvi su... - nadodala je

- Nego frajer maltretira ženu s kojom ima djecu, ne voli je, ali bez obzira što ima drugu, maltretira prvu, zagorčava joj život, a na neki način i ta djeca ispaštaju...ponekad treba pustiti neke stvari, ne možeš uvijek tražit svu pravdu svijeta. A i sam znaš da snosiš dio krivice... - ispričala je.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

- Ja da sam ta žena i da znam da maltretira prvu ženu, ja da to znam, da vrši neki teror nad njom, ja s tim frajerom ne bi bila pet sekundi čim bi to osjetila. Jer ne mogu shvatit da živim s čovjekom koji maltretira drugu ženu...naravno treba znati i drugu stranu priče, ali bez obzira na sve budi frajer i otiđi ponosno, poštujući tu ženu s kojom imaš djecu, nekad si je volio, učini da taj život ima nekakav normalan tok - rekla je ljutito.- Ne mogu shvatit te žene koje žive u iluziji da su fenomenalne, da se njima to neće dogoditi, misle da su posebne u njegovim očima, a niste posebne, iste ste kao i takvi muškarci...Ne mogu to shvatiti. Ti manipulatori nađu opet neku takvu kojom mogu manipulirat, a ona ne razmišlja da će se i njoj isto dogoditi - nadodala je.

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

- Kako oni spavaju preko noći? Pa nema takve ljubavi ni seksa da ja zanemarim da on maltretira drugu ženu. Ne cijenim takve žene i nije mi ih uopće žao. Ako si ti njegova ljubav, najveća na svijetu, zašto bi on imao motivacije da se drugoj ženi osvećuje - upitala je.

- Ako se nalazite u tome, začepite usta i ništa ne govorite, može vas biti sram, da vi kao žena tako nešto podržavate, ne zaslužujete ništa bolje...ovo je dno dna - zaključila je Danijela.

Foto: Instagram

I dok je Danijela s pratiteljima podijelila svoje mišljenje o bračnim odnosima, Ella je pratitelje oduševila isklesanim tijelom.

A dok Ella vježba, Charles uživa na odmoru s obitelji i djecom u Engleskoj.

- Pravi heroji ne mjere se po fizičkoj snazi, već po snazi i veličini srca, moja majka - napisao je Charles uz fotografiju.