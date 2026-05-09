Ella pokazala novu frizuru zbog koje je propustila putovanje: 'Ne znam više šta da probam'

Propustila sam let za Brisel jer sam dobila poriv da skinem esktenzije. Pa su mi cure iz salona olakšale ovo ljeto. Iskreno…jako me zanimalo kako će mi šiške stajati na bob, to je isto jedan od razloga zašto sam ih skinula. Šta vi mislite o bobu sa šiskama? Ne znam više šta da probam, mislim da sam sve probala, napisala je Ella Dvornik na Instagramu uz fotografije nove frizure.

Ella je inače poznata po tome što često mijenja imidž i eksperimentira s kosom pa pratitelje na društvenim mrežama redovito iznenadi novim transformacijama.

- Uvijek volim kad idem iz jedne krajnosti u drugu. Iz tamnosmeđe u bijelo, tad mi je najdraže jer mi je to tad šok. Jako volim bijelu kosu, ali mi je teško održavati. Kad sam cijela neprirodna barem da kosa izgleda prirodno. Ne znam postoji li išta više što je prirodno na meni - rekla je nedavno u podcastu 'Make up my day' Jelene Perić i prokomentirala svoje česte transformacije kose.

Ella je posljednjih godina otvoreno govorila i o estetskim zahvatima na koje se odlučila, a nedavno je pratiteljima ispričala i svoje iskustvo s endoskopskim brow liftom i blefaroplastikom.

- Endoskopski brow lift radi se kroz male rezove u vlasištu, znači ne vidi se klasičan veliki rez. Cilj je podići područje obrva i čela tako da se pogled malo otvori, ali bez onog efekta iznenađene lutke. To mi je bilo jako važno. Nisam htjela izgledati ''zategnuto'' i nerealno nego svježije. Meni je najbitnije bilo povjerenje u doktora i da mi netko realno objasni što mogu očekivati, a ne da mi proda fantaziju - zato sam otišla kod liječnika Mladena Dudukovića - objasnila je.

Priznala je kako nije riječ o impulzivnoj odluci, nego o nečemu o čemu je dugo razmišljala jer je primijetila da joj lice s vremenom djeluje sve umornije.

- Iskreno, nije to bio neki dramatičan trenutak pred ogledalom gdje sam si rekla: “Moram se operirati.” Više je bilo to da sam već neko vrijeme primjećivala da mi se pogled promijenio. Ne nužno da izgledam starije, nego umornije. Imam prirodno spuštenije kapke i obrve, i to mi je s vremenom počelo davati taj teži izraz lica - rekla je.