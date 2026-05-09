Na našem imanju su snimali legendarne Gruntovčane
Ustupili su kuću od rujna do studenog 1975., a zauzvrat su tražili traktor da ne moraju vaditi šljunak s lopatama. Od toga su živjeli. Traktor se pokvario za godinu dana...
Toliko sam puta već pogledao tu seriju, ali i sada kad se opet počela prikazivati, morao sam je još jedanput početi pratiti. Iako, naravno, unaprijed znam što će se dogoditi i tko će što reći, sve mi je i dalje toliko zanimljivo da se za vrijeme serije ne usuđujem dići s kauča ni na sekundu i otići nekamo. I dalje gledam bez daha, rekao je Đuro Zvonar (55), u čijoj se kući, kada je imao samo pet godina, snimala kultna serija Gruntovčani. Serija se u travnju opet počela prikazivati na televiziji.