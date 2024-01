Ella se osvrnula na godinu iza sebe, za 2024. kaže: 'Veselim se jer ćete me upoznati slobodniju'

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik (33) na svom Instagramu je podijelila kratki rezime prethodne godine i posvetila 2023. nekoliko riječi.

- E ljudi 2023. - ludnica: lekcije i blagoslovi. Ono što ju je obilježilo je moje vraćanje na suštinsku sebe. Glazbu, kreativnost, introvertnost, skromnost, lekcije i blagoslov, lego… - uvijek sam težila ovoj razini svjesnosti, i jako mi je drago da sam to doživjela u bitnoj 33. godini. Iako je bilo padanja, the only way is up baby! Ajmo! Sretna vam nova, od srca, hvala što ste tu i dalje, cijenim vašu prisutnost iako ove godine nisam bila kao prije - napisala je Ella.

Dodala je kako će ove godine svi njezini pratitelji moći ju upoznati nešto drugačiju.

- Ali ono što je sigurno je da ću od sad na dalje biti kako je trebalo biti. Veselim se da me upoznate slobodniju i bez ograničenja. Želim vam zdravlje, uspjeh, ljubav i sreću. Volim vas - zaključila je.

Podsjetimo, Ella Dvornik je prije nekoliko mjeseci potvrdila da se razvodi od Charlesa Pearcea. Već su se dva puta pojavili na sudu u Puli, a zajedno imaju dvoje djece.