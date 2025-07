Ella se požalila da je obitelj ne podržava, a onda se oglasila i Danijela: 'Mi imamo problem...'

Influencerica Ella Dvornik (34) poznata je po tome što sa svojim pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a ovog puta ih je zabavila iskrenim razgovorom s majkom Danijelom Dvornik (58), koji je podijelila u Instagram Storyjima.

Naime, Ella je majci postavila pitanje o nedostatku međusobne podrške unutar obitelji, na što je Danijela spremno odgovorila i objasnila svoju perspektivu. Sve je započelo Ellinim pitanjem:

Foto: Instagram

"Mama, molim te objasni Instagramu zašto se mi u obitelji Dvornik ne podržavamo. Koja je teorija iza našeg uspjeha?"

Danijela joj je zatim objasnila kako u njihovoj obitelji vlada specifičan oblik komunikacije i humora:

- Kako si me u jučerašnjem storiju prozvala da ti ne dajem podršku, sad ću ti nešto objasniti. Znači, mi Dvornikovi, inače, ne pričam za druge, imamo jedan problem. Možda to čak i nije problem... uglavnom, kada bi se skupljali, a na tom skupu bi bio jedan veliki glumac i jedan veliki muzičar, možda bi tu bio i poneki manji muzičar, nebitno, ali nikad se na tim ručkovima nisu hvalili, nije stari dolazio i rekao: 'Dino što ti je dobra ova pjesma', niti je Dino dolazio starome i rekao: 'Što ti je ludilo ova uloga', nego bi se oni izvrijeđali. Vrijeđali smo se i smijali smo se. Nikad se na to vrijeđanje nismo ljutili. To je bio dio humora - napisala joj je Danijela.

Foto: Instagram

Na kraju se Ella osvrnula na sve izrečeno i uz dozu ironije zaključila:

"Uglavnom, sada vam je jasno zašto sam takva kakva jesam. Hvala i doviđenja."

Nedugo zatim, objavila je i vlastitu fotografiju uz pitanje upućeno pratiteljima:

"Zašto vas kad nešto napravite više podrže potpuni stranci nego ljudi koje poznajete?"