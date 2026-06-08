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Ellen Vanjorek objavila je novu pjesmu: Poslušajte 'Elitu 2'

Piše Maša Mai Čigir,
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Ellen Vanjorek objavila je novu pjesmu: Poslušajte 'Elitu 2'
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Foto: Drazen Kokoric

Njena prva pjesma "Elita" broji milijunske preglede na YouTubeu, a sada je došao i nastavak "Elita 2" koji ga vjerno slijedi s pregledima.

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Ellen Vanjorek ima samo 17 godina i već iza sebe nekoliko uspješnih pjesama. Njena prva pjesma imenom "Elita" ima 7 milijiuna pregleda na YouTubeu. Nakon nešto više od godinu dana stigao je nastavak."Elita 2" je već u prvom danu skupila više od 70.000 pregleda. 

Foto: Drazen Kokoric

Ova mlada pjevačica pjesmu je snimala u Beogradu kod jednog od najboljih producenata. Upravo je producent Cloutie, koji surađuje s najpoznatijim licima na sceni poput Jale Brata, Bube Corellija i Bibe, zaslužan za novu Ellenin pjesmu.

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U spotu se osim Ellen pojavljuju i njeni roditelji za koje mlada pjevačica često kaže da su joj, uz njenu braću, najveći oslonac i podrška u karijeri. Obožavatelji u komentarima ispod pjesme ne skrivaju svoje oduševljenje te su već Elitu 2 proglasili hitom ljeta, a samu Ellen ne prestaju hvaliti. Mlada Ellen ne može sakriti sreću i oduševljnje pjesmom te je na Instagramu poručila:

- Toliko sam sretna i ispunjena da vam to ne mogu opisati. Doslovno sam presretna i cijelo vrijeme gledam spot te ne mogu vjerovati da ste me upravo vi doveli do toga da napravim Elitu 2.

Također se zahvalila svojoj obitelji i svim obožavateljima koji su uz nju od prvog dana.

- Hvala i mojim roditeljima na svemu, a također veliko hvala svima vama koji ste moji najvjerniji fanovi od samog početka pa sve do danas - rekla je.

Foto: Drazen Kokoric

Podsjetimo, obitelj Vanjorek, poznatiji i kao "hrvatski Kardashiani", prije nekoliko mjeseci dobili su prinovu. Matea Vanjorek rodila je sinčića Marlona, no porod nije prošao glatko.

- Bilo je jako stresno. Došli na CTG, a beba bez baš nekih znakova, kakav strah opisati vam ne mogu. Hitan carski i na kraju sve dobrooo. Bože, hvala ti - izjavila je tada. 

POSLUŠAJTE PJESMU: 

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