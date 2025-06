VIDEO Mlada Ellen (16) u kožnoj kombinaciji izvela nove pjesme na bjelovarskoj Terezijani

Ellen Vanjorek (16) po prvi je puta javno izvela svoje dvije pjesme na bjelovarskoj Terezijani. Ellen je članica viralne hrvatske obitelji Vanjorek, koju mnogi nazivaju 'hrvatskim Kardashianima'.

Izvela je svoj prvi hit-singl 'Elita', koji na YouTubeu broji više od pet milijuna pregleda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Također je izvela i svoju drugu pjesmu E-L-L-E-N koju je premijerno objavila prije tri tjedna. Ellen je za svoj prvi nastup odabrala uske crne kožne hlače te kožnu majicu. Na stage je stigla u rukama plesačica.

Njezin hit 'Elita' probio se na prvo mjesto YouTube trendinga, a najnovija pjesma, 'E-L-L-E-N', tri tjedna nalazi se na YouTube trendingu. Broji više od pola milijuna pregleda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, neki nisu bili oduševljeni nastupom mlade pjevačice na Terezijani.

'Vi niste normalni', 'Jesam li ja jedina koja se pita što je pošlo po krivu ove godine?', glasili su neki od komentara Bjelovarčana na društvenim mrežama.

Drugi su stali u obranu mlade pjevačice: 'Zašto je problem kad netko mlad želi raditi na sebi? Ellen nikome ništa nije uzela, svoj put si sama stvara'.

Obitelj Vanjorek sada čeka i prinovu, a o toj sretnoj vijesti, za 24sata progovorila je majka Matea.

- Kasnila mi je menstruacija nekoliko dana i osjetila sam da je trbuh malo tvrđi nego inače. Došli smo doma i jednu srijedu otišla sam na trepavice i kozmetičarka mi je rekla da malo pričekam jer joj je gužva. Nisam imala mira pa sam otišla po test za trudnoću i doma ga napravila. Kada sam vidjela dvije crtice, suze su same krenule. Jako sam plakala i došla sam u dnevni boravak i suprugu rekla da sam trudna. On zna kakve smo borbe prolazili i njemu su krenule suze pa smo se zagrlili i čekali večer da kažemo ostatku obitelji - prisjetila se Matea kojoj je ovo šesta trudnoća, a do sada je imala i dva spontana pobačaja.