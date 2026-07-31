Stotine obožavatelja Merlina s ulaznicama ostalo ispred ulaza stadiona, nisu mogli na koncert

Prvi od tri koncerta Dine Merlina održava se večeras pred ispunjenim stadionom i u odličnom ozračju koje je vladalo u Sarajevu i među publikom. Međutim, za nekoliko stotina obožavatelja večer je završila ispred ulaza, unatoč tome što su imali kupljene ulaznice, javlja Avaz.ba.

Velik broj posjetitelja nije uspio ući na stadion, a još uvijek nije poznato kako je došlo do problema. Nije isključena mogućnost da su u optjecaju bile krivotvorene ili duplicirane ulaznice, no službeno objašnjenje još se očekuje.

Nezadovoljni i razočarani posjetitelji nekoliko su minuta skandirali "Dino, lopove!", nakon čega su se počeli razilaziti. Među njima su bili i brojni obožavatelji koji su na koncert doputovali iz drugih gradova i država.

Sarajevo: Prodaja ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dino Merlin poznat je po vrhunskoj organizaciji svojih nastupa i profesionalnom odnosu prema publici, zbog čega mnogi smatraju da odgovornost za nastalu situaciju treba tražiti izvan samog izvođača. Očekuje se da će okolnosti incidenta uskoro biti razjašnjene te da će organizator i nadležne službe utvrditi što je dovelo do toga da dio publike ostane izvan stadiona.