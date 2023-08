Ellini bivši: 'Jedan me je varao i tukao, drugi ušao u sektu, a onda sam pronašla Charlesa...'

Činilo se da je Ella Dvornik (32) sa suprugom Charlesom Pearceom (45) konačno pronašla ljubav, no danas je ipak potvrdila da se razvode. Prije dvije godine podijelila je i mučne priče o svojim bivšim 'ljubavima' i otkrila zašto je zahvalna na suprugu.

- Ova pjesma ne traje dovoljno dugo izredam sve tragedije - napisala je uz video na kojem pjevuši uz 'Thank you, next' pjevačice Ariane Grande (30). Spomenula je tri bivša dečka, Tomislava, Matiju i Denu, pa je navela razlog zašto nijedna od tih veza nije funkcionirala.

- Mislila sam da ću završiti s Tomislavom, ali je on htio biti s curom koja ga ne želi - započela je ispovijest.

- Matija me otpisao jer se priključio Opus Dei sekti, a ja sam sotona. Dena me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu. I zato hvala mom mužu koji je došao nakon svih njih i naučio me da se dobre stvari čekaju - napisala je, izgovarajući u tom trenutku stih 'jer on je anđeo' - rekla je tad Ella.

Ella i Charles upoznali su se 2014., u braku su bili od 2019., a zajedno imaju i dvije kćeri: Balie Dee rođena je 2017., a Lumi Wren 2020. Prije dvije godine su se zajedno preselili iz Zagreba u Istru, a glasine su pokrenuli obožavatelji para koji su primijetili da su se prestali pratiti na Instagramu, a onda je Charles s djecom otišao u Englesku posjetiti majku, dok je Ella je ostala u njihovom domu u Balama.

