Ellu Dvornik optužili za plagijat: 'Ova pjesma je očita kopija The Notorious B.I.G.-a., ali nije loša'

Influencerica Ella Dvornik (31) nedavno je objavila pjesmu koju je snimila sa srpskim reperom Filipom Arsenijevićem, poznatim pod umjetničkim imenom Surreal. Mnogi koji su poslušali pjesmu na forumu su komentirali da se radi o plagijatu.

- Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, samo ruke dolje klize mi, želim te u sebi, to vide svi. Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, zgrabi me za kosu, povuci me, upali cam i snimaj, opusti se - stihovi su koje pjeva Ella.

Pjesma ima eksplicitni sadržaj, što govori i sam naziv 'Kur***e', a korisnici foruma su pjesmu usporedili s refrenom poznate pjesme 'Hypnotize' The Notorious B.I.G.-a.

- A da ne velimo da je plagijat od Hypnotize by Notorious B.I.G. - komentirao je korisnik na forumu.

- Osim što je očita kopija Hypnotize, stvar nije loša - dodala je korisnica.

Ella je na društvenim mrežama izjavila da je pjesmu snimila iz gušta i da je inače veliki introvert. Potaknula ju je činjenica da muškarci mogu pjevati i repati o svemu, bez ograničenja, a žene moraju koristit metafore. Zato je u pjesmu odlučila reći točno ono što sve žene misle.

