Elton John našalio se na račun svog zdravstvenog stanja: 'Nije još ostalo puno od mene...'

Da budem iskren s vama, nije ostalo još puno od mene. Nemam krajnike, adenoide, slijepo crijevo, a ni prostatu. Nemam desni kuk, lijevo koljeno, a nemam ni desno koljeno. Zapravo, jedino što mi je ostalo je moj lijevi kuk. Ali još uvijek sam ovdje. I ne mogu vam se dovoljno zahvaliti, vi ste oni koji su me stvorili, rekao je Elton John (77), prenosi Daily Mail.

Legendarni glazbenik prisustvovao je premijeri filma Eltona Johna: Never Too Late na filmskom festivalu u New Yorku, a progovorio je o svom zdravstvenom stanju, s kojim u posljednje vrijeme ima problema.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Naime, početkom rujna Elton je na Instagramu otkrio pratiteljima kako se borio s teškom infekcijom oka, zbog koje, nažalost, ima ograničen vid u jednom oku.

Naglasio je kako će trebati neko vrijeme da mu se vrati vid u zahvaćeno oko. Osim toga, u svojoj je objavi zahvalio odličnom timu liječnika i medicinskih sestara, kao i svojoj obitelji.