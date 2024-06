Ove turneje zaradile su najviše love: Jedna pjevačica ušla je u povijest s čak milijardu dolara!

Velike pripreme, grandiozni nastupi, kostimografija i scenografija, samo su dio onoga što se događa mimo same izvedbe na pozornici kada svjetski poznati glazbenici odlaze na velike turneje. Mjesecima nisu doma s obiteljima, svakih par dana putuju u drugi grad i u druge države, a sve to trebalo bi im se još i isplatiti.

Hoće li se to i dogoditi, ovisi o puno faktora, ali jedna koncertna turneja nedavno je ušla u povijest te uprihodila preko milijardu dolara. Radi se o 'The Eras' turneji svjetski poznate kantautorice Taylor Swift, a koja je nedavno krenula s nastupima i po Europi. Ona je postala prva u povijesti glazbe koja je došla to te brojke.

Taylor Swift's Eras Tour - London | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Uz čak 40 pjesama na listi, turneja Taylor Swift zasjenila je čak i oproštajnu turneju legendarnog Eltona Johna 'Farewell Yellow Brick Road' koja je zaradila 939 milijuna dolara.

Na trećem je mjestu turneja Eda Sheerana koja je trajala do 2019. godine, a koja je ostvarila 776 milijuna dolara. Glazbenik za nešto više od mjesec dana stiže i na zagrebački Hipodrom u sklopu europskog dijela ‘+ - = ÷ x’ Mathematics turneje.

Foto: Jonathan Hordle/Press Association/PIXSELL

Na listi top 10 financijskih najuspješnijih koncertnih turneja u povijesti su i U2, Coldplay, Harry Styles, Guns N'Roses, Beyonce te Rolling Stonesi, čije su čak dvije turneje uvrštene na ovu listu, 'A Bigger Bang Tour' koja je trajala do 2007. te 'No Filter Tour' na kojoj su bili do 2021.

Infografika: Financijski najuspješnije koncertne turneje u povijesti | Foto: Marko Picek/PIXSELL