Elvis Presley: Kralj koji je umro prerano, ali otišao legendarno...

Čovjek koji se rodio da postane legenda. Njegova karijera je započela dok je još bio tinejdžer, a vrijeme je pokazalo da mu je put bio trnovitiji nego što je očekivao. Elvis Presley, Kralj rock and rolla koji je prerano otišao. 41 godinu prerano. Da je živ, danas bi imao 83 godine.

Život mu je od samog početka počeo tragedijom. Njegova majka Gladys Presley nosila je blizance, Elvisa i njegovog brata, Jessea Garona Presleya. Jesse nije preživio porod, a nekoliko minuta nakon nesretnog Jessea, rodio se mali Elvis. Iako je poznat po crnoj zalizanoj kosi, Elvis je do svojih tinejdžerskih dana bio potpuno plav. Kasnije mu je kosa postupno počela tamnjeti.

Njegovo omiljeno jelo bio je sendvič s maslacem od kikirikija, bananom i slaninom. Majka mu je za dvanaesti rođendan poklonila njegovu prvu gitaru na kojoj je naučio svirati. Dok je odrastao, radio je neobične poslove poput čuvara filmskog kazališta i vozača kamiona. Počeo je pjevati u lokalnim barovima pod imenom ‘The Hillbilly Cat’.



Karijeru je započeo kao izvođač 'rockabillyja', miješajući country i blues. Upravo ga je njegov spoj dva različita tipa glazbe učinio popularnim, ali i izuzetno kontroverznim, jer do tada nitko osim njega to nije napravio. Snimio je nekoliko pjesma u rock and roll žanru, a s pjesmama poput 'Jailhouse Rock' i 'Hound Dog' utjelovio je svoj stil.

Nakon što je nastupio na televiziji, pokazao je kontroverzne pokrete koje je radio kukovima. Za to doba, takav način plesanja bio je 'preizazovan' i 'preseksualan'. Od tada, Elvisa su na nastupima za televiziji snimali samo do pojasa. Također, bio je prvi izvođač koji je koristio karate poteze na svojim koncertima. Nije ni čudo što ih je koristio jer je 1960. godine dobio crni pojas.

Tinejdžerice su postale histerične zbog njegovih izrazito seksualnih pokreta nogama i kukovima zbog čega je i dobio nadimak 'Elvis the Pelvis' ('Elvis - zdjelica'). Godine 1956., nakon šest televizijskih nastupa na 'The Stage Show', Elvis je glumio u svojem prvom glumačkom djelu ‘Love Me Tendeer’, prvom od 33 filmova u kojima je glumio.

Dvije godine nakon snimanja prvog filma, Elvis je otišao u vojsku i preselio se u Njemačku. Tamo je upoznao 14-godišnju djevojku Priscillu Ann Wagner (73), za koju će se, nakon osam godina udvaranja, vjenčati i s njom dobiti svoje jedino dijete, kćer Lisu Marie Presley (50).

Elvis se vratio 1970-ih s live koncertima, obišao je cijele Sjedinjene Države, pojavivši se na pozornici u više od 500 nastupa uživo, a mnogi od njih bili su u potpunosti rasprodani. Njegov brak završio je razvodom, a zbog stresa i iscrpljenosti prilikom snimanja pjesme je pao u nesvijest. Stalna putovanja, dovelo je kralja do kroničnog debljanja te je postao ovisan o antidepresivima.

Elvis nije volio sukobe. Želio je otpustiti svog menadžera, Toma Parkera, mnogo puta. Rekao bi njihovom zajedničkom prijatelju: "Reci Parkeru da je otpušten." Prijatelj bi prenio poruku, na što bi Parker odgovorio: "Reci Elvisu da mi osobno kaže". Elvis to nikada nije učinio.

U kasnijoj životnoj dobi okrenuo se više gospel glazbi te je za izvedbe u tom žanru osvojio tri Grammy nagrade. Čak si je nabavio i kućnog ljubimca, čimpanzu po imenu Scatter. Sanjao j o igranju uloge Don Vita Corleonea u filmu ‘The Kid’, ali kad je zatražio audiciju bio je odbijen.

Elvis Presley umro je u dobi od 42 godine, 16. kolovoza 1977. u svojoj kući u Gracelandu, nedaleko od Memphisa, šokirajući svoje fanove širom svijeta. Njegova obdukcija otkrila je deset različitih lijekova u krvotoku. U vrijeme njegove smrti, prodao je više od 600 milijuna singlova i albuma. Od svoje smrti Graceland je postao svetište za milijune sljedbenika širom svijeta i drugo najposjećenije mjesto u SAD-u, odmah nakon Bijele Kuće.

Elvisovo tijelo bilo je smješteno u obiteljskoj grobnici u Memphisu. Međutim, jedanaest dana nakon sprovoda, pokušali su ukrasti njegovo tijelo, ali plan nije uspio, a trojica muškaraca optužena su za prekršaj. Zbog tog incidenta njegov je otac, Vernon Presley, dobio odobrenje da tijela Elvisa i njegove majke preseli u vrt iza Gracelanda.

Svoju posljednju pjesmu otpjevao je u svom domu, okružen prijateljima i obitelji. Nikada nije imao službeni koncert izvan američkog kontinenta. Svoju prvu europsku turneju najavio je za 1978. godinu koju nikada nije doživio.