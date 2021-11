Kandidati MasterChefa ovoga puta kuhali su u dva izazova – kutiji iznenađenja koja je skrivala zanimljive namirnice i testu kreativnosti. Prilikom prvog zadatka natjecatelji su dobili na izbor -hoće li kuhati s namirnicama koji su se na njihovim radnim jedinicama nalazile na dasci ili će ipak imati dovoljno hrabrosti i podići kutiju iznenađenja. Znatiželja je ovoga puta prevladala kod svih kandidata i svi su odlučili kako će kuhati jela pomoću namirnica iz kutije iznenađenja. Ispod kutije su se nalazila pačja prsa, cikla, cimet u kori, tikvica, naranča, batat, paprika rog, timijan, mladi luk, napitak od riže i kokosa i svježa bamija.

Budući da neki kandidati nikada nisu radili s bamijom, član žirija Melkior Bašić objasnio je o kakvoj se namirnici radi: ''Bamija dolazi iz porodice cvjetnica. Izgleda kao grm, koristi se za reguliranje šećera u krvi te je također i afrodizijak. Kad se koristi treba se rezati u zadnji čas jer se događa oksidacija. Znači, čim se prereže treba krenuti s njezinom termičkom obradom. Prilikom kuhanja, bamija pušta svoju sluz koja povezuje umake, variva… Kad je sušena kuha se, a svježa se slobodno i prži.''

Žiri je od preostalih devet natjecatelja u showu očekivao da svojim jelima pokažu kako znaju letjeti. ''Plan za danas je da idem izvan neke kutije u koju mislim da smo svi ušli, to neko kalkuliranje rizika'', rekao je Tomislav dodavši da je bolje da imaju 30 nego 60 minuta te da će ovoga puta raditi slatko jelo. ''Volim rad kad je ubrzano, kad mi je vrijeme ograničeno. To me poprilično motivira i lakše funkcioniram pod dobrim stresom'', kaže Karmen koja je nosila istu majicu kao i Željka te su obje otkrile su da su to Tomislavove majice koje su one tražile da im posudi.

akon što je sat otkucao i posljednje sekunde, Karmen i Ema nisu imale dovoljno vremena da stave sve komponentne na tanjur, no kada je riječ o kombinaciji okusa, žiri je primijetio kako su se od prošlog puta svi kandidati disciplinirali. ''Ovaj put je bilo manje razočaravajuće. Odlučili ste poletjeti. Zadnji ste put hrlili na sigurno. Cilj bi vam treba biti let prema MasterChef tituli'', kazao je Melkior.

- Mislim da je moj tanjur najlošiji. Milim da je definitivno najružniji. Možda su okusi dobri - rekla je Ema. Za razliku od nje, Željka je pokazala zadovoljstvo svojim jelom. ''Općenito sam zadovoljna s tanjurom za koji sam imala pola sata'', komentirala je Željka kada ju je žiri upitao koliko je zadovoljna sa svojim spravljenim pačjim jelom.

Žiri je dijelio Emino mišljenje, tako da ona nije dobila priliku kuhati u testu kreativnosti. ''Ema, tvoje jelo nije bilo dovoljno dobro. Vidjela si kod svojih kolega što se moglo napraviti u pola sata. Falilo je tu još ljubavi. Ne kuhaš u testu kreativnosti. Iz galerije ideš direktno u stres test'', priopćio joj je Stjepan.

Karmen, Željka i Gorana dobile su pohvale za svoja jela, a Karmenino jelo, iako nije imalo sve komponente na tanjuru koje je pripremila, bilo je najbolje. Kao pobjednica tog izazova Karmen je ostvarila jednu prednost – birati ponuđene namirnice za kandidate u sljedećem testu. Ispred žirija bilo je osam zvona koja su skrivala osam glavnih namirnica. Karmen je trebala za sebe odabrati jednu, a ostale namirnice za ostale kandidate. ''Drago mi je za Karmen jer se napokon uspjela opustiti i drago mi je da ide u dućan izabrati namirnice za nas'', rekla je Gorana.

Tema izazova je iskoristivost namirnica ''od nosa do repa'' te se pred Karmen našlo osam različitih dijelova svinjskog mesa. Ona je za sebe uzela srce s kojim, kaže, nikada nije radila. ''Bojim se da će to biti kaos'', rekla je na ponuđene namirnice Karmen. Nakon što je podijelila meso ostalim kandidatima imala je pravo otići u dućan prva kako bi si izabrala namirnice koje će joj trebati za pripremu jela. No zaboravila je uzeti prilog pa se požalila kako će kuhati samo s mesom i začinima. Za nabavku u dućanu ostali kandidati imali su samo tri minute te su za pripremu ovog jela imali 75 minuta.

- Vodio sam se time da ne idem u neke dubioze, da kuham pametno - rekao je Ivan kojem je Karmen dodijelila svinjski mozak. Ana nije bila zadovoljna svojim jelom naročito jer je, smatra, prepekla glavnu namirnicu koju je dobila – jetra. Nije očekivala pohvale žirije, ali svejedno ih je dobila. Pohvalio ju je Damir kazavši da je to vizualno jedno od njezinih najboljih jela i da je jako dobro iskoristila 75 minuta. Žiri je Karmenino jelo kritizirao - tekstura umaka bila je prerijetka, a kiselina koju je dodavala kako bi smanjila slanost jela, dodatno je ožilavila svinjsko srce. Tomislav je dobio kritiku za aranžiranje hrane na tanjuru jer je stavio komponente jedne preko drugih, a i omjer priloga i glavne namirnice bio je nesrazmjeran.

Gorani se ovoga puta hrabrost u eksperimentiranju s namirnicama isplatila, a i istaknula je kako je ipak malo ''stala na kočnicu'' te je dobila pohvalu za svoje jelo. 'Sviđaju mi se tvoje kombinacije koje radiš, kad ispadne kako treba a sad je ispalo kako treba. Lijepo je povezano i balansirano. Ovo je jedan od uspješnijih pokušaja', rekao joj je Stjepan.

U ovom testu kreativnosti veoma značajnu pobjedu koja donosi ulogu chefa u narednom gastroduelu, odnijela je Gorana. ''Ova pobjeda je bila jako tijesna. Moj favorit je bila Ana i mislim da bi čak mogla nju izabrati za cheficu drugog tima, bila bi to jedna pravedna ženska utrka. Ali moram prespavati'', rekla je Gorana.

Među kandidatima koji su napravili lošija jela prozvani su Karmen i Tomislav. 'Srce sam izabrala jer sam htjela izazvati sebe', objasnila je Karmen svjesna pogrešaka u svom jelu. Tomislavu je žiri zamjerio veliku količinu krumpira kojeg je radio i na više načina. Njih oboje, uz Emu, izabrani su za kuhanje u eliminacijskom izazovu. ''Mislim da smo svi troje motivirani za ostanak i svi troje ćemo se potruditi da obavimo što bolji posao'', zaključila je Ema.