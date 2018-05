Emily loše ide marketing: Gola hvali nakit, a nitko ga 'ne vidi'

Opsjednuta sam zlatom, komentirala je manekenka i glumica Emily Ratajkowski (26) uz fotografiju na društvenoj mreži. Na slici se vidi Emilyin gornji dio tijelo na kojem nema nikakve odjeće, a bradavice je prekrila rukama. Manekenka je tako odlučila reklamirati zlatni lančić, prstenje i sat, no nitko nije ni zamijetio nakit nego su se 'usredotočili' na njezinu golotinju.

Foto: Instagram

- Najljepša si i najzavodljivija žena koju sam vidio. Imaš najbolje prirodne grudi - komentirali su obožavatelji manekenke. Dodali su kako je bilo vrijeme da 'sruši internet', a nagovarali su ju i da podigne ruke te 'ide do kraja' s pokazivanjem 'raskoši'. Našalili su se kako su nakon dužeg promatranja primijetili i zlato koje Emily ima na rukama i oko vrata. No zasmetalo im je što se nikada ne smiješi na fotografijama i istaknuli su kako je opsjednuta grudima.

Foto: Instagram

- Nikada nisam vidjela da netko objavljuje toliko slika grudi kao ti - komentirali su. Fanovi su nedavno kritizirali manekenku da je premršava, no ona se ne obazire na njihove 'optužbe'. Također im smeta što stalno objavljuje fotografije na kojima polugola ili potpuno gola.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Emily se u veljači udala za glumca Sebastiana Bear-McClarda (31) te ju otada on fotografira. Manekenka je prošlog mjeseca snimila editorijal za časopis 'Treats' u kojem je skinula sve sa sebe. Manekenka i glumica time je razveselila veći dio muške publike, a jedino što je na sebi imala bila je plava perika s kojom je utjelovila Marilyn Monroe. Iako često objavljuje golišave fotografije na društvenim mrežama, Emily tvrdi kako je ponekad sramežljiva kada ju fotografiraju.

Foto: Instagram

- Kada me prijatelji slikaju na odmoru, osjećam se sramežljivo, a i kada moj muž izvuče fotoaparat jako me je sram i nervozna sam jer je to puno intimnije, iskrenije i to smo zaista mi - objasnila je manekenka.