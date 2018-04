Skroz gola: Emily Ratajkowski pokazala svoje bujne atribute

Emily Ratajkowski (26) često pozira u provokativnim izdanjima, a nedavno je snimila editorijal za časopis 'Treats' u kojem je skinula sve sa sebe. Manekenka i glumica time je razveselila veći dio muške publike, a jedino što je na sebi imala bila je plava perika s kojom je utjelovila Marilyn Monroe.

Emily, koja se proslavila golišavim nastupom u spotu za hit 'Blurred Lines' Robina Thickea, na fotografijama društvo prave jednako oskudno odjeveni mladići, a obožavatelji su imali samo riječi hvale.

- Wow fantastična si, obožavam te - bio je samo jedan od nekolicine pozitivnih komentara.

Iako često objavljuje golišave fotografije na društvenim mrežama, model i glumica tvrdi kako je ponekad na snimanju sramežljiva. Foto: Instagram

- Kada me prijatelji fotografiraju na odmoru, osjećam se sramežljivo, a i kada moj muž izvuče fotoaparat jako me je sram i nervozna sam jer je to puno intimnije, iskrenije i to smo zaista mi - objasnila je.

Glumica i model od veljače je u braku s glumcem Sebastianom Bear-McClardom (31). Sklopili su brak kod matičara u njujorškoj gradskoj općini. Ubrzo su se na internetu pojavile i fotografije s vjenčanja. Foto: Instagram Istaknula je da se osjeća odlično što uz uspješan privatni život uspijeva voditi karijeru modela te je dobra poduzetnica.

- Imam svoju kompaniju s kupaćim kostimima i dobivam ponude za filmske angažmane. Balansiranje sa svime daje mi moćan osjećaj - rekla je Emily.koja je pohvalila svoju majku jer ju je naučila da istodobno bude emocionalna i moćna. Napomenula je i da je velika stvar što ju ne zabrinjavaju iste stvari kao većinu žena. Foto: Instagram

