Emily: Veoma sam sramežljiva kad me slikaju obitelj i prijatelji

Kad glumim, tu je riječ o liku, a kad poziram kao model to je svijet fantazije. Čak i kad se fotografiram za Instagram, to je specifična vrsta svijeta. To nije stvarnost, ispričala je Emily Ratajkowski (26) za magazin The Daily. Iako često objavljuje golišave fotografije na društvenim mrežama, model i glumica tvrdi kako je ponekad sramežljiva kada ju fotografiraju.

- Kada me prijatelji slikaju na odmoru, osjećam se sramežljivo, a i kada moj muž izvuče fotoaparat jako me je sram i nervozna sam jer je to puno intimnije, iskrenije i to smo zaista mi - objasnila je Emily koja je veljače u braku s glumcem Sebastianom Bear-McClardom (31). Istaknula je da se osjeća osnaženo što uz uspješan privatni život uspijeva voditi karijeru modela te je dobra poduzetnica.

- Imam svoju kompaniju s kupaćim kostimima i dobivam ponude za filmske angažmane. Balansiranje sa svime time mi daje osjećaj snage - rekla je Emily. Dodala je i kako ju kao ženu osnažuju sitnice poput odlaska sa prijateljima na večeru i osjećaj sigurnost u vlastitoj koži. Emily je pohvalila svoju majku jer ju je naučila da istodobno bude emocionalna i moćna.

- Puno stvari koje osjećam o ženama i seksualnosti, vlasništvu nad svojim tijelom te nebriga o kilogramima, dolazi od toga što me ona naučila dok sam bila mlađa - ispričala je Amerikanka. Napomenula je da je velika stvar što ju ne zabrinjavaju iste stvari kao većinu žena.