Emily Ratajkowski (35) po prvi puta na Victoria's Secret pisti: 'Kako njen bivši živi sa sobom'

Emily Ratajkowski (35) njen iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, jedna od najtraženijih manekenki posljednjeg desetljeća konačno se pojavila na modnoj pisti Victoria's Secreta, drugoj zaredom reviji otkako se brend vratio nakon pauze od čak šest godina. Kako izlazi na pistu, u očaravajućem ružičastom kompletu s krilima, pohvalila se i na svojem Instagram profilu, a fanovi su je u komentarima zasipali brojnim komplimentima.

'Predivna', 'Oduvijek sam te željela vidjeti tamo', 'Wow...Prekrasno', 'Ovo je velika stvar za zajednicu', 'Savršena', 'Kako njen bivši živi sa sobom', pisali su joj.

Iako joj je ovo bila prva revija za Victoria's Secret, svojim samopouzdanjem istaknula se kao prava profesionalka. Ranije je u razgovoru za PopSugar, točnije 2023. godine, otkrila i koliko je inspirirana ikonama brenda.

- Odrastala sam gledajući slike Gisele, Candace, Naomi i Adriane, tako da je jednostavno nadrealno biti uključen u kampanju pored njih - priznala je Emily.

- Te su žene za mene bile veće od života. I još uvijek su na mnogo načina, a to je ono što znači biti ikona. Njihova ljepota i slike koje su producirale s nevjerojatnim fotografima, dizajnerima i timovima bile su i jesu tako umjetničke. One predstavljaju toliko toga - dodala je Ratajkowski.

Uz nju, na reviji su se pojavile i bivše 'Viktorijine anđelice', između ostalog Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes i Candice Swanepoel. Povratnice su bile i Gigi te Bella Hadid, Irina Shayk te Ashley Graham, dok su od novih lica istaknule WNBA zvijezda Angel Reese, influencerica Quentin Blackwell, glumica Barbie Ferreira i plus-size model Precious Lee. Što se glazbene pozadine, za taj dio pobrinuli su se Missy Elliott, Karol G, K-Pop grupa TWICE i Madison Beer.

Foto: Brendan McDermid