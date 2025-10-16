Obavijesti

Show

Komentari 1
DEBITIRALA JE

Emily Ratajkowski (35) po prvi puta na Victoria's Secret pisti: 'Kako njen bivši živi sa sobom'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Emily Ratajkowski (35) po prvi puta na Victoria's Secret pisti: 'Kako njen bivši živi sa sobom'
Foto: Brendan McDermid

Unatoč godinama, Emily i dalje slovi kao jedna od najtraženijih modela. Iako nikada nije radila za ovaj brend, na pisti je zračila samopouzdanjem

Emily Ratajkowski (35) njen iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, jedna od najtraženijih manekenki posljednjeg desetljeća konačno se pojavila na modnoj pisti Victoria's Secreta, drugoj zaredom reviji otkako se brend vratio nakon pauze od čak šest godina. Kako izlazi na pistu, u očaravajućem ružičastom kompletu s krilima, pohvalila se i na svojem Instagram profilu, a fanovi su je u komentarima zasipali brojnim komplimentima. 

'Predivna', 'Oduvijek sam te željela vidjeti tamo', 'Wow...Prekrasno', 'Ovo je velika stvar za zajednicu', 'Savršena', 'Kako njen bivši živi sa sobom', pisali su joj.

Iako joj je ovo bila prva revija za Victoria's Secret, svojim samopouzdanjem istaknula se kao prava profesionalka. Ranije je u razgovoru za PopSugar, točnije 2023. godine, otkrila i koliko je inspirirana ikonama brenda. 

FANOVI ZBUNJENI 'Nešto više od prijateljstva?' Emily Ratajkowski i Camila Cabello strastveno se poljubile
'Nešto više od prijateljstva?' Emily Ratajkowski i Camila Cabello strastveno se poljubile

- Odrastala sam gledajući slike Gisele, Candace, Naomi i Adriane, tako da je jednostavno nadrealno biti uključen u kampanju pored njih - priznala je Emily.

- Te su žene za mene bile veće od života. I još uvijek su na mnogo načina, a to je ono što znači biti ikona. Njihova ljepota i slike koje su producirale s nevjerojatnim fotografima, dizajnerima i timovima bile su i jesu tako umjetničke. One predstavljaju toliko toga - dodala je Ratajkowski. 

IŠLA NA BRAZILSKI KARNEVAL Emily Ratajkowski pokazala sve 'vruće' kombinacije: Oduševila minijaturnim zelenim outfitom
Emily Ratajkowski pokazala sve 'vruće' kombinacije: Oduševila minijaturnim zelenim outfitom

Uz nju, na reviji su se pojavile i bivše 'Viktorijine anđelice', između ostalog Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes i Candice Swanepoel. Povratnice su bile i Gigi te Bella Hadid, Irina Shayk te Ashley Graham, dok su od novih lica istaknule WNBA zvijezda Angel Reese, influencerica Quentin Blackwell, glumica Barbie Ferreira i plus-size model Precious Lee. Što se glazbene pozadine, za taj dio pobrinuli su se Missy Elliott, Karol G, K-Pop grupa TWICE i Madison Beer.

Victoria's Secret hosts its annual runway show in New York
Foto: Brendan McDermid

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovako su se hrvatske zvijezde opraštale od Toše Proeskog prije 18 godina
VELIKA TRAGEDIJA

FOTO Ovako su se hrvatske zvijezde opraštale od Toše Proeskog prije 18 godina

Prije 18 godina plakala je regija. U jesensko jutro 16. listopada svi oni su se probudili s najtežom i najneočekivanijom viješću... Toše Proeski doživio je tešku prometnu nesreću oko 6 sati i 20 minuta nedaleko od Nove Gradiške. Brojne zvijezde oprostile su se od njega
FOTO Sjećate li se Ornele iz 'Big Brothera'? Živi američki san, ovako Splićanka izgleda danas
BILA JE U PETOJ SEZONI

FOTO Sjećate li se Ornele iz 'Big Brothera'? Živi američki san, ovako Splićanka izgleda danas

Bila je jedna od favorita reality showa, a stigla je do finala. Kasnije se udala i preselila u SAD, gdje je nastavila graditi karijeru
Adriana Lima je rekorderka na pisti: Evo kako je izgledala na početku karijere, a kako danas
VELIKA GALERIJA

Adriana Lima je rekorderka na pisti: Evo kako je izgledala na početku karijere, a kako danas

Sve oči modnog svijeta noćas će biti uprte u New York, gdje se nakon višegodišnje pauze vratila legendarna revija 'Victoria’s Secret'. Među manekenkama koje će prošetati pistom je i Adriana Lima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025