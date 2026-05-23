Eminemov bijes je definirao jednu eru i stvorio legendu

Prije više od četvrt stoljeća, 23. svibnja 2000., glazbeni svijet doživio je potres. Eminem, tada već kontroverzna zvijezda, objavio je svoj treći studijski album, "The Marshall Mathers LP". Bio je to uradak koji ga je katapultirao iz rap zvijezde u globalni kulturni fenomen, zacementirao njegov status lirske ikone i istovremeno pokrenuo lavinu rasprava koje odjekuju i danas. To nije bila samo ploča; bio je to sirovi, beskompromisni izljev bijesa, frustracije i genijalnosti koji je preoblikovao granice hip-hopa i popularne glazbe.

Nakon uspjeha albuma "The Slim Shady LP" iz 1999., pritisak na Eminema bio je golem. Umjesto da pokuša replicirati formulu, povukao se u studijsku izolaciju. "The Marshall Mathers LP" nastao je tijekom dvomjesečne kreativne "pijanke", koja je često uključivala i 20-satne sesije u studijima oko Detroita. Eminem je kasnije opisao sebe kao "studijskog štakora" koji je kreativno profitirao od takvog okruženja. Produkciju su većinski nadgledali Dr. Dre i sam Eminem, stvarajući prepoznatljiv zvuk - ogoljene, ali snažne ritmove koji su stavljali fokus na Eminemov vokal i liričku akrobatiku. Većina albuma napisana je spontano, iz improvizacije u studiju. Pjesma "Criminal" nastala je na temelju klavirskog rifa koji je slučajno čuo, dok je "Kill You" napisana nakon što je čuo instrumental dok je razgovarao s Dreom na telefon.

Album je bio značajno introspektivniji od prethodnika. Dok je Slim Shady bio karikatura, Marshall Mathers je krvario. Kroz pjesme, Eminem je secirao svoj nagli uspon do slave, napadao kritičare, obračunavao se s turbulentnim odnosom s majkom i tadašnjom suprugom Kim. Granica između stvarnosti i fikcije, satire i dokumentarca, bila je potpuno zamagljena. Vrhunac te dualnosti očituje se u pjesmama koje su postale dio glazbene povijesti. "Stan", sedmominutna priča o opsesivnom obožavatelju ispričana kroz pisma, postala je kulturološki fenomen, a sam pojam "stan" ušao je u Oxfordov engleski rječnik. Pjesma, koja semplira britansku pjevačicu Dido, bila je neočekivan i hrabar potez koji je pokazao Eminemovu pripovjedačku snagu. S druge strane, "The Real Slim Shady", navodno dodan na album u zadnji čas jer su direktori smatrali da nema hita poput "My Name Is", postao je globalna himna i brutalna satira pop kulture, prozivajući zvijezde poput Britney Spears i Christine Aguilere. Najkontroverznija i najmračnija točka albuma svakako je "Kim", stravičan i grafički prikaz ubojstva supruge, koji funkcionira kao prequel pjesmi "'97 Bonnie & Clyde". To je bio Eminem na svom najsirovijem i najuznemirujućem nivou.

Kada je album objavljen, komercijalni odjek bio je bez presedana. U prvom tjednu u SAD-u prodan je u 1,76 milijuna primjeraka, postavši najbrže prodavani album solo izvođača u povijesti - rekord koji je držao 15 godina, sve do Adelinog albuma "25". Ukupno je prodan u više od 25 milijuna primjeraka diljem svijeta. No, s uspjehom je stigla i oluja kritika. Zbog eksplicitnih stihova, album je osuđen kao nasilan, mizogin i homofoban. Organizacija GLAAD osudila je "najbesramnije ofenzivne, homofobne stihove koje su ikad vidjeli". Kontroverza je dosegla i političke vrhove. Lynne Cheney prozvala je Eminema na saslušanju u Senatu zbog "promicanja nasilja protiv žena". U Kanadi su ga pokušali spriječiti da uđe u zemlju. Eminemov odgovor bio je prkosan. Na dodjeli nagrada Grammy 2001. izveo je "Stan" u duetu s Eltonom Johnom, što je bio potez koji je zbunio kritičare i poslao snažnu poruku.

"The Marshall Mathers LP" nije bio samo komercijalni vrhunac; bio je to i kreativni zenit koji je definirao ostatak Eminemove karijere. Uspjeh se nastavio s albumom "The Eminem Show" i Oscarom za pjesmu "Lose Yourself", no sam Eminem je godinama kasnije priznao da je MMLP album koji je oduvijek "lovio".

​- Znam da je taj album uhvatio jedan trenutak, on je poput vremenske kapsule - rekao je, aludirajući na bijes i kaos koji su vladali njegovim životom.

Taj sirovi, nefiltrirani bijes više nikada nije uspio ponoviti na istoj razini. Album nije samo zacementirao njegovo mjesto u povijesti hip-hopa, već je postavio standard lirske hrabrosti, postavši mjerilo prema kojem se mjere ne samo njegovi kasniji radovi, već i radovi generacija repera koje je inspirirao.

*uz korištenje AI-ja