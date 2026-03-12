Eminem u kratkom vremenu doživio dva teška gubitka

Američki reper Eminem suočio se s novim osobnim gubitkom nakon što je u 53. godini preminuo poznati hip-hop DJ i radijski voditelj Lord Sear. Glazbenik, čije je pravo ime bilo Steve Watson, godinama je bio važna figura u rap zajednici, a s Eminemom je surađivao početkom 2000-tih.

Lord Sear radio je s reperom tijekom njegove turneje Anger Management Tour, a kasnije su zajedno surađivali i na radijskom kanalu Shade 45. Vijest o njegovoj smrti prvi je objavio TMZ, koji navodi da uzrok smrti zasad nije poznat.

Eminem se od dugogodišnjeg prijatelja oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

„Sear je bio jedna od najboljih osoba s kojima sam imao priliku raditi. Nikada neću zaboraviti koliko me nasmijavao tijekom naše turneje. Naše vrijeme na Shade 45 uvijek mi je donosilo neke od najdražih intervjua. Učinio je svijet boljim mjestom i jako će mi nedostajati. Počivaj u miru, Lil Trey“, napisao je reper.

I s radijskog kanala Shade 45 oprostili su se od svog dugogodišnjeg suradnika. U objavi na društvenoj mreži X naveli su da je Sear bio mnogo više od radijskog glasa.

„Bio je sila, prijatelj i obitelj mnogima od nas“, poručili su, dodajući da će mu u petak odati počast u posebnoj emisiji u kojoj će kolege i prijatelji podijeliti uspomene na njega.

Sear je godinama djelovao u New York City, gdje je izgradio reputaciju jedne od prepoznatljivih radijskih osobnosti u hip-hop zajednici.

Istoga dana stigla je i vijest o još jednom gubitku u obitelji repera. Njegova baka Betty Nelson preminula je u 87. godini nakon borbe s rakom dojke. Prema pisanju TMZ-a, umrla je u svom domu zbog komplikacija povezanih s bolešću.

Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION

Reper, čije je pravo ime Marshall Mathers, navodno nije bio prisutan u trenutku njezine smrti.

Betty je ranije javno govorila o složenim odnosima u obitelji, osobito o odnosu između Eminema i njegove majke Debbie Nelson. Majka slavnog repera preminula je u prosincu 2024. godine nakon borbe s uznapredovalim rakom pluća.

Odnos između Eminema i njegove majke godinama je bio napet i često se spominjao u javnosti, pa i u njegovim pjesmama. U hitu My Name Is s albuma The Slim Shady LP reper je iznio kontroverzne tvrdnje o majci, što je dovelo i do sudskog spora u kojem ga je Debbie tužila zbog klevete.

Unatoč dugogodišnjim nesuglasicama, izvori bliski obitelji navodili su da su Eminem i njegova majka posljednjih godina pokušali popraviti odnos.