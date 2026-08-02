Jedan od najznačajnijih glumaca bosanskohercegovačke i regionalne kinematografije, Emir Hadžihafizbegović, dobitnik je Počasnog Srca Sarajeva na 32. izdanju Sarajevo Film Festivala. Prestižno priznanje dodijeljeno mu je za sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti i za niz nezaboravnih uloga koje su trajno obilježile kinematografiju regije, potvrđujući njegov status glumačkog velikana čiji rad nadilazi granice.

Direktor Sarajevo Film Festivala, Jovan Marjanović, istaknuo je kako je Hadžihafizbegović svojim radom i iznimnim talentom postao neizostavan dio kulturnog pamćenja, javlja Radio Sarajevo. Naglasio je da su njegove uloge duboko utkane u neka od najznačajnijih i najnagrađivanijih filmskih ostvarenja cijele regije.

Brojne poznate osobe prošle su crvenim tepihom 30. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

​- Zadovoljstvo je Počasno Srce Sarajeva dodijeliti umjetniku koji je svojim opusom obilježio kinematografiju sredine iz koje je i sam potekao – za glumački opus koji nadilazi granice jezika, država i scena - izjavio je Marjanović. Iako je Počasno Srce Sarajeva kruna domaćeg priznanja, Hadžihafizbegović je svjetsku slavu stekao 2014. godine, kada je na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji osvojio nagradu za najboljeg glumca u programu "Horizonti". Priznanje je dobio za ulogu oca Ive u drami Ognjena Sviličića "Takva su pravila". Film prati bračni par iz zagrebačke Savice koji se, nakon što im sin završi u bolnici poslije uličnog nasilja, suočava s neprobojnim zidom državnih institucija. Žiri je tada pohvalio njegovu "snažnu i suosjećajnu prisutnost, korištenje malih, oštrih gesta i opipljivu kemiju s glumačkom partnericom" Jasnom Žalicom.

​- Ovo je najvažnije priznanje u mojoj karijeri. Nagradu iz Venecije nosim s ushićenjem i zadovoljstvom, ali osjećam i veliku odgovornost za buduće uloge. Drago mi je što ovu radost donosim i hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj kinematografiji - rekao je glumac.

Rođen u Tuzli 1961. godine, Hadžihafizbegović je diplomirao na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti u klasi Emira Kusturice. Ostvario je više od 70 filmskih i stotinu kazališnih uloga, surađujući s redateljima poput Jasmile Žbanić i Rajka Grlića. Talent su mu potvrdile i tri nagrade za najboljeg glumca na festivalu u Cottbusu, posljednji put za ulogu u filmu "Lijep dan, lijepo veče" Ivone Juke. Uz Zlatnu arenu u Puli, dobitnik je i nagrade Andrej Tarkovski u Rusiji, što zaokružuje sliku o umjetniku čiji je utjecaj neizbrisiv.

*uz korištenje AI-ja