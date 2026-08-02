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SARAJEVO FILM FESTIVAL

Emir Hadžihafizbegović dobitnik je 'Počasnog srca Sarajeva'

Piše 24sata,
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Emir Hadžihafizbegović dobitnik je 'Počasnog srca Sarajeva'
Foto: Igor Kralj/Pixsell
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Prestižno priznanje dodijeljeno mu je u sklopu Sarajevo Film Festivala, za sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti i za niz nezaboravnih uloga koje su trajno obilježile kinematografiju regije

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Jedan od najznačajnijih glumaca bosanskohercegovačke i regionalne kinematografije, Emir Hadžihafizbegović, dobitnik je Počasnog Srca Sarajeva na 32. izdanju Sarajevo Film Festivala. Prestižno priznanje dodijeljeno mu je za sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti i za niz nezaboravnih uloga koje su trajno obilježile kinematografiju regije, potvrđujući njegov status glumačkog velikana čiji rad nadilazi granice.

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Direktor Sarajevo Film Festivala, Jovan Marjanović, istaknuo je kako je Hadžihafizbegović svojim radom i iznimnim talentom postao neizostavan dio kulturnog pamćenja, javlja Radio Sarajevo. Naglasio je da su njegove uloge duboko utkane u neka od najznačajnijih i najnagrađivanijih filmskih ostvarenja cijele regije.

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​- Zadovoljstvo je Počasno Srce Sarajeva dodijeliti umjetniku koji je svojim opusom obilježio kinematografiju sredine iz koje je i sam potekao – za glumački opus koji nadilazi granice jezika, država i scena - izjavio je Marjanović. Iako je Počasno Srce Sarajeva kruna domaćeg priznanja, Hadžihafizbegović je svjetsku slavu stekao 2014. godine, kada je na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji osvojio nagradu za najboljeg glumca u programu "Horizonti". Priznanje je dobio za ulogu oca Ive u drami Ognjena Sviličića "Takva su pravila". Film prati bračni par iz zagrebačke Savice koji se, nakon što im sin završi u bolnici poslije uličnog nasilja, suočava s neprobojnim zidom državnih institucija. Žiri je tada pohvalio njegovu "snažnu i suosjećajnu prisutnost, korištenje malih, oštrih gesta i opipljivu kemiju s glumačkom partnericom" Jasnom Žalicom.

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​- Ovo je najvažnije priznanje u mojoj karijeri. Nagradu iz Venecije nosim s ushićenjem i zadovoljstvom, ali osjećam i veliku odgovornost za buduće uloge. Drago mi je što ovu radost donosim i hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj kinematografiji - rekao je glumac.

Rođen u Tuzli 1961. godine, Hadžihafizbegović je diplomirao na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti u klasi Emira Kusturice. Ostvario je više od 70 filmskih i stotinu kazališnih uloga, surađujući s redateljima poput Jasmile Žbanić i Rajka Grlića. Talent su mu potvrdile i tri nagrade za najboljeg glumca na festivalu u Cottbusu, posljednji put za ulogu u filmu "Lijep dan, lijepo veče" Ivone Juke. Uz Zlatnu arenu u Puli, dobitnik je i nagrade Andrej Tarkovski u Rusiji, što zaokružuje sliku o umjetniku čiji je utjecaj neizbrisiv.

*uz korištenje AI-ja

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