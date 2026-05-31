Znaš li tko sam? Htio je biti novinar, zakasnio je na prijamni pa je slučajno upisao glumu

Povijesna fotografija iz filma ‘Otac na službenom putu’ Emira Kusturice. Moja prva filmska uloga. Bio sam student prve godine glume na Akademiji u Sarajevu. Imao sam nepune 22 godine. S moje desne strane glumica Jelena Čović, s lijeve Emir Kusturica. U pozadini otac Morena de Bartolija, Josip de Bartoli. Kraj kamiona čuveni gigant i far majstor Adil Lelo.

Prvi filmski kadar snimio sam s Pavlom Vuisićem i Mirjanom Karanović. Uvijek mi izmami suzu. Mornar Fahro, tako se u filmu zvao moj lik, a te 1985. film u lipnju dobiva Zlatnu palmu u Cannesu. Ne mogu se nagledati ove fotografije, prisjetio se glumačkih početaka Emir Hadžihafizbegović (64).

Rođen je 20. kolovoza 1961. u Tuzli, gdje je proveo djetinjstvo i mladost. Iako vuče podrijetlo iz Srebrenice, odrastao je u tuzlanskom naselju Borić, a u Sarajevo se preselio 1982. gdje je završio glumu na Akademiji scenskih umjetnosti. Zapravo, htio je upisao studij književnosti, s kojeg su ga izbacili zbog sukoba s profesorom, a onda je odlučio biti novinar.

“Kad sam 1981. došao iz vojske, koju sam služio u Puli, krenuo sam upisati novinarstvo, ali sam zakasnio na prijamni. Preko puta bila je sarajevska Akademija scenskih umjetnosti i, da ne izgubim godinu, ušao sam”, rekao je Emir za Gloriju. Iza njega je više od 50 kazališnih i TV uloga, a publika ga osobito pamti i po kultnoj “Audiciji”. Velika potpora mu je supruga Aida, s kojom ima sina i kćer. Trenutačno ga gledamo u filmu "Lijepa večer, lijep dan", koji igra u kinima te snima novi projekt.

- Ne smijem vam još otkriti detalje - rekao nam je nedavno.