Obavijesti

Show

Komentari 1
REGIONALNA ZVIJEZDA

Znaš li tko sam? Htio je biti novinar, zakasnio je na prijamni pa je slučajno upisao glumu

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 1 min
Znaš li tko sam? Htio je biti novinar, zakasnio je na prijamni pa je slučajno upisao glumu
1
Foto: Privatni album

Debitirao je s nepune 22 godine u filmu Emira Kusturice, a publika ga osobito pamti po ulozi u kultnoj 'Audiciji'

Admiral

Povijesna fotografija iz filma ‘Otac na službenom putu’ Emira Kusturice. Moja prva filmska uloga. Bio sam student prve godine glume na Akademiji u Sarajevu. Imao sam nepune 22 godine. S moje desne strane glumica Jelena Čović, s lijeve Emir Kusturica. U pozadini otac Morena de Bartolija, Josip de Bartoli. Kraj kamiona čuveni gigant i far majstor Adil Lelo. 

POPULARNO LICE Znaš li tko sam? Ovaj glumac je u Njemačkoj radio na groblju i to ga je naučilo što je život...
Znaš li tko sam? Ovaj glumac je u Njemačkoj radio na groblju i to ga je naučilo što je život...

Prvi filmski kadar snimio sam s Pavlom Vuisićem i Mirjanom Karanović. Uvijek mi izmami suzu. Mornar Fahro, tako se u filmu zvao moj lik, a te 1985. film u lipnju dobiva Zlatnu palmu u Cannesu. Ne mogu se nagledati ove fotografije, prisjetio se glumačkih početaka Emir Hadžihafizbegović (64). 

Foto: PROMO

Rođen je 20. kolovoza 1961. u Tuzli, gdje je proveo djetinjstvo i mladost. Iako vuče podrijetlo iz Srebrenice, odrastao je u tuzlanskom naselju Borić, a u Sarajevo se preselio 1982. gdje je završio glumu na Akademiji scenskih umjetnosti. Zapravo, htio je upisao studij književnosti, s kojeg su ga izbacili zbog sukoba s profesorom, a onda je odlučio biti novinar.

SPLITSKA PJEVAČICA Znaš li tko sam? Pobijedila je na Dori pa se okrenula vjeri...
Znaš li tko sam? Pobijedila je na Dori pa se okrenula vjeri...

“Kad sam 1981. došao iz vojske, koju sam služio u Puli, krenuo sam upisati novinarstvo, ali sam zakasnio na prijamni. Preko puta bila je sarajevska Akademija scenskih umjetnosti i, da ne izgubim godinu, ušao sam”, rekao je Emir za Gloriju. Iza njega je više od 50 kazališnih i TV uloga, a publika ga osobito pamti i po kultnoj “Audiciji”. Velika potpora mu je supruga Aida, s kojom ima sina i kćer. Trenutačno ga gledamo u filmu "Lijepa večer, lijep dan", koji igra u kinima te snima novi projekt.
- Ne smijem vam još otkriti detalje - rekao nam je nedavno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali
REALITY POVRATNICA

Čak sedam puta tražila ljubav: Rekorderku iz 'Ljubav je na selu' danas mnogi ne bi prepoznali

Ines Petrić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu', a posljednji je put bila na farmi Radoslava Biskupovića. Inače je frizerka i vizažistica s dugim iskustvom
GALERIJA Ovdje zvijezde ne prezaju od tanga i intime, evo gdje ljetuju naši slavni
VIKENDICE ZA POŽELJETI

GALERIJA Ovdje zvijezde ne prezaju od tanga i intime, evo gdje ljetuju naši slavni

Brojne domaće zvijezde svaki slobodni trenutak provode u svojim oazama mira, dok ih neki i iznajmljuju. Vikendice naših poznatih uglavnom su vile na moru, a u galeriji pogledajte gdje odmaraju Gibonni, Meri Goldašić, Danijela Dvornik...
FOTO Laura Gnjatović predala krunu pa uskočila u tangice i pokazala kako se skače u more
Ma kakva mama Renata!

FOTO Laura Gnjatović predala krunu pa uskočila u tangice i pokazala kako se skače u more

Kruna je završila na glavi Antee Mršić, a Laura Gnjatović odmah se vratila opuštenijim izdanjima. Bivša Miss Universe Hrvatske nakon predaje lente zamijenila je večernje haljine bikinijem te pokazala kako provodi vruće proljetne dane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026