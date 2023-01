Emir Hadžihafizbegović oprostio se od Saše Petrovića: 'Otišao je moj brat, nedostajat će jako...'

Vijest o smrti glumca Saše Petrovića iznenadila je i potresla mnoge. Od legendarnog glumca opraštaju se njegovi kolege i prijatelji, a među njima i Emir Hadžihafizbegović (61).

- Otišao je moj brat Saša Petrović. Vijest me zatekla na snimanju filma u Hrvatskoj. Ne mogu ni procesuirati ni racionalno se odrediti prema toj informaciji koju mi je prije 15 minuta putem SMS-a poslao Pjer Žalica. Ne znam na zašto objavljujem ovaj post. Valjda je to obrambeni mehanizam od nevjerice i suza koje mi nekontrolirano teku - započeo je Emir na Facebooku.

Potom se osvrnuo na svoje dugogodišnje prijateljstvo s Petrovićem.

- Bilo je to ono prijateljstvo i više od toga, koje se ne komentira. Bila je to obostrana ljubav i emocija čiji sadržaj ne možeš nikada i nikome prenijeti, a da taj netko to razumije, to razumijemo samo mi i ostaje samo među nama iz 'Audicije'. Volim te brate. Falit ćeš, al' jako. Adio kumpanjo - dodao je.

Emir i Saša surađivali su na mnogim projektima. Sve je počelo od kultne 'Audicije' u kojoj su kao mladići obojica glumili. Zajedno su utjelovili uloge i u humorističkoj seriji 'Lud, zbunjen, normalan', filmu 'Teško je biti fin' te mnogim drugim.

Podsjetimo, bosanskohercegovački glumac preminuo je u petak u 62. godini. Iz Narodnog pozorišta u Sarajevu također su se oprostili od Saše, prisjećajući se uloga koje je odigrao u ovom kazalištu.

- Preminuo je Saša Petrović - regionalno poznati bh. glumac. Narodno pozorište Sarajevo pamtit će ga po ulogama u dramskim predstavama kao što je 'Hamlet u selu Mrduša Donja ili Hamlet zna što narod ne zna'. Upućujemo iskreno saučešće obitelji, prijateljima i kolegama. Ostat će u vječnom sjećanju - napisali su.

