Popularna emisija HRT-a 'A strana' u subotu navečer bila je u znaku prerano preminuloga glazbenoga genija Rajka Dujmića, a emisija je dirnula i njegovu udovicu Snježanu Dujmić.

- Otplakala sam i odbolovala svoje, kao što to radim i svakog dana. Ne znam kako bih podnijela da su me zvali da gostujem u emisiji, mislim da bi mi to bilo još teže - rekla je Snježana.

Zajedno su proveli 33 godine, a nakon što je Rajko u kolovozu 2020. stradao u teškoj prometnoj nesreći Snježana se privikava na život bez supruga.

- Jako se teško naučiti da Rajko više nije dio mog života. Bili smo zajedno 33 godine, to nije bila navika, nego jedan život, pola moga, pola njegova - izjavila je za Slobodnu Dalmaciju.

Snježana je ponosna što je bila dio Rajkova života i što je on bio dio njenog jer smatra da su njih dvoje zaista srodne duše.

- Kažu da vrijeme liječi sve rane i da ti je lakše, ali meni nije. Lijepa sjećanja su tu, to je istina, ali ona ne olakšavaju bol. Čovjek bi rekao da je lakše, ali ne, ne. Sjećanja me drže da mi u tuzi bude lakše - zaključila je Snježana.

Kaže da je 'A stranu' pogledala sama, ali joj je i dalje bila preteška svaka sekunda emisije.