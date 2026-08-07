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Emma Roberts otkrila emotivne fotografije sa svog vjenčanja

Piše Stela Kovačević,
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Emma Roberts otkrila emotivne fotografije sa svog vjenčanja
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Foto: Instagram
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Fotografije prikazuju sretni par u opuštenim trenucima, ali i svu raskoš emotivnog dana koji su proveli okruženi najbližim prijateljima i obitelji

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Glumica Emma Roberts (35) dala je fanovima uvid u svoje vjenčanje s kolegom Codyjem Johnom, podijelivši seriju intimnih fotografija na svom Instagram profilu. Par se vjenčao na privatnoj ceremoniji krajem srpnja, a sada su otkrili i trenutke koji su prethodili svečanosti, kao i detalje sa samog slavlja.

Fotografije, objavljene uz opis "u posljednje vrijeme", prikazuju sretni par u opuštenim trenucima, ali i svu raskoš emotivnog dana koji su proveli okruženi najbližim prijateljima i obitelji.

Emma Roberts i Cody John izrekli su sudbonosno "da" 25. srpnja na Johnovom obiteljskom imanju u Sun Valleyju u Idahu. Ceremonija je održana na otvorenom, uz rijeku, u idiličnom prirodnom okruženju. Vjenčanju su prisustvovali samo članovi najuže obitelji i bliski prijatelji, među kojima su se našla i neka poznata lica.

Emminu sreću došla je podijeliti njezina teta, slavna glumica Julia Roberts, koja je mladencima kasnije u komentaru na Instagramu uputila čestitke i izraze ljubavi. Među gostima su bile i Emmine kolegice iz serije "American Horror Story", Sarah Paulson i Billie Lourd.

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Udala se Emma Roberts, na vjenčanju bila i njena teta Julia

Par je u vezi od ljeta 2022. godine, nakon što ih je upoznao zajednički prijatelj, a zaruke su objavili u srpnju 2024. godine. Ovo je Emmi prvi brak, a prethodno je bila u vezama s glumcima Evanom Petersom i Garrettom Hedlundom, s kojim ima sina.

Jedan od najemotivnijih trenutaka ceremonije zasigurno je bio onaj kada je Emmu do oltara dopratio njezin petogodišnji sin Rhodes.

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Za svoj veliki dan, Emma je odabrala unikatnu vjenčanicu s potpisom dizajnerice Monique Lhuillier. Haljina, inspirirana glumičinom ljubavlju prema antiknim knjigama i traženju skrivenog blaga, izrađivala se gotovo tisuću sati. Posebnost kreacije bila je u njezinoj mogućnosti transformacije u čak pet različitih izgleda tijekom večeri. Ipak, za zabavu nakon službenog dijela, Emma se odlučila za nešto potpuno drugačije.

*uz korištenje AI-ja

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