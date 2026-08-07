Emma Roberts otkrila emotivne fotografije sa svog vjenčanja

Glumica Emma Roberts (35) dala je fanovima uvid u svoje vjenčanje s kolegom Codyjem Johnom, podijelivši seriju intimnih fotografija na svom Instagram profilu. Par se vjenčao na privatnoj ceremoniji krajem srpnja, a sada su otkrili i trenutke koji su prethodili svečanosti, kao i detalje sa samog slavlja.

Fotografije, objavljene uz opis "u posljednje vrijeme", prikazuju sretni par u opuštenim trenucima, ali i svu raskoš emotivnog dana koji su proveli okruženi najbližim prijateljima i obitelji.

Emma Roberts i Cody John izrekli su sudbonosno "da" 25. srpnja na Johnovom obiteljskom imanju u Sun Valleyju u Idahu. Ceremonija je održana na otvorenom, uz rijeku, u idiličnom prirodnom okruženju. Vjenčanju su prisustvovali samo članovi najuže obitelji i bliski prijatelji, među kojima su se našla i neka poznata lica.

Emminu sreću došla je podijeliti njezina teta, slavna glumica Julia Roberts, koja je mladencima kasnije u komentaru na Instagramu uputila čestitke i izraze ljubavi. Među gostima su bile i Emmine kolegice iz serije "American Horror Story", Sarah Paulson i Billie Lourd.

Par je u vezi od ljeta 2022. godine, nakon što ih je upoznao zajednički prijatelj, a zaruke su objavili u srpnju 2024. godine. Ovo je Emmi prvi brak, a prethodno je bila u vezama s glumcima Evanom Petersom i Garrettom Hedlundom, s kojim ima sina.

Jedan od najemotivnijih trenutaka ceremonije zasigurno je bio onaj kada je Emmu do oltara dopratio njezin petogodišnji sin Rhodes.

Za svoj veliki dan, Emma je odabrala unikatnu vjenčanicu s potpisom dizajnerice Monique Lhuillier. Haljina, inspirirana glumičinom ljubavlju prema antiknim knjigama i traženju skrivenog blaga, izrađivala se gotovo tisuću sati. Posebnost kreacije bila je u njezinoj mogućnosti transformacije u čak pet različitih izgleda tijekom večeri. Ipak, za zabavu nakon službenog dijela, Emma se odlučila za nešto potpuno drugačije.

*uz korištenje AI-ja