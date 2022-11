Emotivan Čapo susprezao suze pred trenericom Majom: 'Rekao sam ti da te neću iznevjeriti...'

Josip Čapo iz 'Života na vagi' u posljednjem je ciklusu skinuo rekordnih 7,7 kilograma i s obzirom na sveukupan rezultat koji je postigao u showu, ozbiljan je kandidat za pobjednika.

Kako je show nadomak do finala i još je malo ostalo do kraja, trenerica Maja je pitala Josipa koji mu je bio najljepši trenutak, a njemu je bilo teško odabrati.

- Ima ih jako puno. Zagrljaj. 'Ja u tebe vjerujem'. Ja sam ti rekao: 'Neću te iznevjeriti' - odgovorio joj je Čapo dok je susprezao suze.

- I nisi to napravio - rekla mu je emotivna Maja.

- Cijeli ovaj proces je jako zahtjevan, ali na kraju srce nam je svima veliko kao kuća - izjavila je Maja kasnije.

Čapo je, s još preostalih pet kandidata ušao u finalni ciklus pa su ubrzo krenule i rasprave što bi tko učinio s nagradom od 150 tisuća kuna. Josip razmišlja o otvaranju adrenalinskog parka sa zip lineom.

Inače, Čapo ima troje djece i ženu, a ranije u showu je njegova životna priča potresla voditeljicu Marijanu Batinić, ali i druge kandidate, jer je otkrio da je 2015. imao leukemiju.

- To je bio najgori trenutak u mom životu, taman mi se i kćer trebala roditi, primio sam i ciklus kemoterapije, bio sam u bolnici oko 40 dana, žena još nije rodila i nisam znao hoću li uopće dočekati svoje dijete - rekao je Josip.

- Kad sam došao iz bolnice morao sam odmah nazad. Rekli su mi da ću umrijet za pet dana. Moj tata je išao sa mnom i doktori su to rekli pred njim, a on nije znao što će, a ja sam mu još rekao 'ajmo kući'. Ja sam imao svoju alternativu. Žena me gledala s bebom, ali rekao sam da me ostave tako - ispričao je.

- Onda je počeo strah, kad god sam osjećao strah ja sam jeo, i tako je sve počelo - priznao je Josip.

Prije sedam godina izliječio se od leukemije, kaže, alternativnom medicinom, ali si je narušio zdravlje jer je previše jeo i utjeha mu je bila u hrani.

Čapo je došao u show sa 172 kilograma, a do sada je skinuo 54 kile te je na zadnjem vaganju je imao 117,9 kilograma.

